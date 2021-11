L’amour à la maison de retraite démontre que le désir n’a pas d’âge

N’en déplaise aux rabat-joie, il n’y a pas que des parties de Scrabble dans les maisons de retraite. Il y a aussi des parties de jambes en l’air ! Une réalité parfois masquée par la gêne qu’elle suscite. Souvent auprès des familles. Quand on évoque leurs moments passés sous la couette, le silence est d’or. Le tabou pèse lourd.

Aux Bougainvillées, un Ehpad implanté dans un quartier résidentiel de Cannes depuis plus de cent cinquante ans, c’en est trop. La directrice, Stamena Ianeva, ne veut plus taire les plaisirs de la chair. Oui, les personnes âgées (la moyenne d’âge est ici de 91 ans) vivent leur lot d’affaires de sexe : histoires d’amour, d’un jour, de masturbation ou simple baiser. "Personne n’imagine tout ce qu’il peut se passer derrière nos murs", affirme la responsable.

Une nouvelle liberté

La sexualité d’une personne l’accompagne jusqu’à la mort. La perte d’un partenaire peut certes estomper l’envie. Les outrages de l’âge peuvent également affecter la libido. Mais le désir ne s’éteint jamais. Les rapports intimes se transforment, les complexes s’envolent. Et la liberté commence.

C’est pourquoi le personnel de la maison de retraite "Les Bougain", comme la surnomment ses résidents, s’en préoccupe. Comment préserver leur intimité ? Les équipes doivent-elles les accompagner ? Quelles sont les limites à ne pas franchir ?

Un questionnement si naturel, mais encore inhabituel. Qui pourrait ouvrir sur une autre interrogation : ne pourrait-on pas considérer cette représentation de la vieillesse comme une nouvelle réjouissante ? Les maisons de retraite sont souvent qualifiées de mouroir. Il y a ici des personnes grabataires, en fin de vie. Certes. Mais pour beaucoup, la vie continue.

Combattre les idées reçues

À l’heure où les réseaux sociaux sont devenus une sorte de fausse galerie de moments "parfaits", de corps aux courbes idéales et à la peau lisse, ne devrait-on pas changer notre regard sur la vieillesse ? Pourquoi ceux de nos aînés seraient-ils moins touchants ? Un corps plus âgé devrait-il être moins apprécié qu’un autre ? Les idées reçues sur les changements hormonaux, chez la femme notamment avec la ménopause, déclassent leur épanouissement.

Pourtant, si l’on en croit une étude menée par les scientifiques australiens et néo-zélandais des universités de Griffith, d’Auckland et du Queensland auprès de quinze mille participantes en juin dernier, l’estime de soi et la satisfaction de leur corps augmentent avec l’âge. En particulier autour de 60 ans. Elles donnent plus d’importance à la fonction corporelle qu’à l’apparence. De quoi booster sa confiance sexuelle…