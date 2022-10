"Je ne te laisserai pas mourir sur ton toit": elle sauve un bébé goéland agonisant à Nice

Barbara Ghigi l’a appelé "Le warrior". Un guerrier, ce bébé goéland qu’elle a sauvé dimanche alors qu’il était empêtré dans les filets de protection d’un échafaudage rue de Roquebillière et agonisant.

"Samedi, je vois se débattre cet animal et je sais qu’il est coincé, témoigne cette cheffe d’entreprise. J’appelle les pompiers, qui me disent que ce n’est pas de leur ressort. Je ne peux pas leur en vouloir. J’ai commencé à alerter toutes les associations de défense des volatiles et j’ai lancé un cri d’alerte, un S.O.S. sur le groupe Facebook Nice et son port. Dimanche matin, il était encore en train de se débattre, à l’agonie. Je ne pouvais pas le laisser comme ça".

Une association à la rescousse

Si elle remercie tous ceux qui, sur les réseaux, se sont mobilisés, inquiétés ou ont proposé leur aide, c’est finalement l’association UPA 06 qui envoie une de ses bénévoles, Marine, le dimanche matin. "Elle voulait monter le décrocher elle-même mais c’était trop dangereux, je le lui ai interdit", continue Barbara.

Marine, également volontaire à la Ligue de protection des oiseaux (LPO 06), convainc finalement les pompiers d’intervenir. "Il n’y avait pas d’autre choix et ils allaient devoir employer les grands moyens, constate la jeune femme. Ils ont été très sympas et très rapides. Ils l’ont décroché. Il avait les pattes percées par les hameçons d’un leurre de pêche."

En 30 minutes, les sauveteurs déploient la grande échelle, récupèrent le juvénile et le remettent à Barbara qui se propose de l’emmener à la clinique vétérinaire de Lingostière, spécialisée dans la faune sauvage.