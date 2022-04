"J’ai réagi comme un robot, par instinct". Il raconte comment il a sauvé une enfant victime d'un arrêt cardiaque dans le train Nice-Tende

J’ai entendu des cris, des hurlements… J’ai d’abord cru à une bagarre. » Willy Leroux, retraité breillois, se trouve dans le train de 7h25 reliant Breil-sur-Roya à Nice ce jeudi 21 avril, lorsqu’il perçoit de l’agitation dans la rame suivante.

"Comme personne n’intervenait, j’ai fini par me lever pour aller voir ce qu’il se passait, et là j’ai aperçu une femme qui hurlait et qui secouait quelque chose sur la banquette", retrace-t-il. En se rapprochant, il comprend qu’il s’agit d’une mère avec sa fille, inerte.

"Elle ne respirait plus"

"La petite doit avoir entre 4 et 5 ans, elle a les yeux révulsés, décrit le sexagénaire. J’ai immédiatement pris son pouls, il était arrêté. Elle ne respirait plus." Il prend alors l’enfant dans les bras, "par instinct", et l’emmène vers le sas d’entrée de la rame. "Il n’y avait personne, personne ne bougeait", précise-t-il. "Je me suis mis à genoux, j’ai placé l’enfant sur mon avant-bras, je l’ai bloqué au niveau de l’estomac, et je me suis mis à lui taper fort dans le dos…"

De longues minutes s’écoulent, sans que la petite fille ne se réanime. "J’ai entendu une personne derrière moi me dire de recommencer", poursuit Willy Leroux. Qui se remet alors à taper l’enfant dans le dos. "Et là, coup de chance! Comme un nouveau-né, elle s’est mise soudainement à respirer à nouveau! J’avais mon bras sous son cœur, et je l’ai senti redémarrer avec une telle force!"

"Elle est vraiment passée par la mort"

Entre-temps, le train s’est arrêté en gare de Peillon Sainte Thècle. "Heureusement, quelqu’un avait eu la présence d’esprit de tirer sur le signal d’alarme, sinon on se serait retrouvés en pleine campagne… Les pompiers sont arrivés très vite, en dix minutes, et ils ont pu prendre en charge la maman et l’enfant, qui allait bien", indique Willy Leroux.

Le retraité est encore sous le choc. "Quand je suis sorti du train, j’étais livide, se souvient-il avec émotion. Le chauffeur m’a chaleureusement remercié, le chef des pompiers aussi. Il m’a confirmé qu’il s’agissait bien d’un arrêt cardiaque, et que sans l’intervention, la petite serait décédée. Passer pour un héros, ça ne m’intéresse pas, l’important c’est qu’elle aille bien. Entre le moment où je l’ai prise avec moi et celui où elle est revenue à la vie, il s’est passé quand même dix bonnes minutes! Elle est vraiment passée par la mort! J’espère qu’elle n’aura pas de séquelles…"

"D’habitude, il y a toujours un agent à bord"

Son acte? Il ne l’explique pas vraiment. "J’ai agi comme un robot, je ne savais même pas que c’était les bons gestes à faire", dit-il. Avant de se rappeler qu’il a en effet appris les premiers gestes de secours lorsqu’il était chez les scouts, enfant.

Usager régulier de la ligne Nice-Tende, Willy Leroux tient aussi à souligner que "d’habitude, il y a toujours des agents à bord". "J’ai vu que des personnes sur les réseaux sociaux et dans vos colonnes en ont profité pour taper sur la SNCF, complète-t-il. Personnellement, je prends le train tous les jours, et j’estime qu’on a un bon service."