La star de cette semaine dernière à Isola, c’est le terroir! Au village comme à la station, des ateliers, des dégustations se sont enchaînés pour la semaine gourmande. Un rendez-vous organisé par l’association foncière agricole. L’un des défis de cet événement?

La réalisation d’une ratatouille confectionnée au sommet du Sistron. Un plat cher à mémé Yvonne. Une figure bien connue dans la station. La restauratrice de 2004 à 2015 – avec sa fille, Édith – au "petit chamois", est décédée le 2 août. "Je trouvais cela fun de lancer ce défi, de là où l’on voit la mer et d’y faire un des plats les plus réputés de la région. C’est aussi un clin d’œil d’affection à mémé Yvonne", confie Audrey Pérignat, responsable du service animation et évènementiel. Et d’ajouter: "Je n’aimais pas du tout la ratatouille. Non seulement elle m’a fait goûter et chose rare, elle m’a donné sa recette. C’est ma façon de la remercier"