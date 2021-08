Inès Bensalah, portrait d'une jeune créatrice de mode en vogue à Monaco

Elle a fait de son rêve une réalité à Monaco. Inès Bensalah est artiste et créatrice de mode.

En 2019, alors qu’elle est encore à l’université à Monaco en business international communication et luxe, elle lance sa marque de vêtements écologique et durable Inessa Creations. La jeune corse pétillante et ambitieuse accomplit tout ce qu’elle entreprend depuis maintenant 3 ans et commence à se faire un nom au-delà de la Principauté.

"Je dessinais même

sur les murs"

Depuis toujours, Inès crée. "J’ai toujours eu cette touche créative. Petite, je dessinais tout le temps, même sur les murs." Et quand elle ne s’attaquait pas aux murs de sa maison, c’est dans les carnets de dessins Top Model qu’elle laissait son imagination s’exprimer. "Elle harcelait mes parents pour qu’ils lui achètent ces carnets", se rappelle sa petite sœur, Selia Bensalah.

Et quand dessiner ne suffit plus pour exprimer sa créativité, la jeune femme décide de passer à plus concret. Inès se lance dans "l’up-cycling" alors qu’elle est encore au lycée et donne une seconde vie à des vêtements en réalisant des pièces uniques et personnalisées avec de la peinture à textile faite maison. "J’utilise ma propre mixture, je fais mes peintures avec beaucoup de plantes, de charbon et des feuilles d’or aussi." Elle commence à vendre ses œuvres en 2018 pendant la Fête nationale monégasque, lors d’un stage qu’elle effectue pour son université. C’est là qu’elle commence à se construire une petite clientèle.

L’une des premières personnes à porter ses créations est Hugo Micallef, boxeur professionnel monégasque et grand ami de la jeune créatrice. "Inès est une des personnes les plus créatives que je connaisse, elle a dessiné deux de mes tenues de combat quand on était à l’université." Hugo a aussi été ambassadeur de la marque Inessa Creations avant de signer récemment son premier contrat professionnel [lire nos éditions du 16 juillet].

2019, l’année bascule

La jeune femme s’installe à Monaco pour entrer à l’International University of Monaco (IUM). C’est lors de sa dernière année de Bachelor en 2019 que son projet prend enfin vie. Quand son école entame un partenariat avec la Chambre Monégasque de la Mode (CMM), Inès rencontre Federica Nardoni-Spinetta, présidente et fondatrice de la chambre. "J’ai tenté ma chance", explique la jeune créatrice au sujet de cette rencontre qui a tout déclenché.

Et la chance lui a souri, puisque quelques semaines plus tard, elle reçoit le “Emerging Made-in-Monaco Award” de la CMM. "Quand on découvre un nouveau talent, on le suit, et on a décidé de la primer." Federica Nardoni-Spinetta et le reste de la chambre ont tout de suite vu en cette jeune femme son ambition et sa passion. La même année, elle crée sa marque Inessa Creations et fait l’ouverture de la Monte-Carlo Fashion Week en mai 2019.

"J’ai créé la collection en un mois car j’étais en pleine période d’examens à l’université." Inès Bensalah ne se dégonfle pas devant toutes ses responsabilités et fait même défiler son ami Hugo lors de la Fashion Week. "Je n’avais jamais défilé, c’était vraiment fou", se rappelle Hugo Micallef, encore reconnaissant envers son amie.

Une vraie business woman autonome

En trois ans, Inès Bensalah a eu le temps de bien se former. L’implication qu’elle met aujourd’hui dans son travail, Inès la tient de son ami Hugo. "Je lui ai fait ressortir son côté créatif et Hugo m’a donné la rigueur."

Autodidacte depuis le début, la jeune femme a dû apprendre l’entreprenariat. "Je fais tout toute seule." Du design à la création en passant par la partie business, elle cherche à être la plus indépendante possible. Sélia, sa sœur et cofondatrice de la marque Inessa Creations, l’aide aussi sur la comptabilité et les finances. Malgré son envie d’autonomie, Inès sait être raisonnable : "Quand je prépare un show par exemple, je prends des gens en freelance pour m’aider."

Alors qu’elle commence à être invitée à d’autres Fashion Week et qu’elle prévoit de sortir sa première collection en édition limitée dans plusieurs grandes enseignes, la crise sanitaire coupe court à tous ses projets. Mais rien n’arrête l’entrepreneuse en herbe qui décide de se focaliser sur ses créations uniques et remettre ses plans à plus tard.

Il y a environ deux mois, Inès lançait son “Savage Drop 001”, une gamme de deux t-shirts unisexe en jersey bio et biodégradable en édition limitée. Ce projet, qu’elle avait dû garder au chaud pendant un long moment à cause du coronavirus, se réalise enfin et lui permet de se projeter. "Tout est prévu pour les trois prochaines années", dévoile Inès, les pieds sur terre.

La crise sanitaire a aussi été le moyen pour Inès de se focaliser sur ses autres engagements.

Humanitaire et jeunesse

"Je suis passionnée par l’humain, je faisais tous les volontariats possibles à la fac." Et depuis, elle n’a rien perdu, membre de la Croix-Rouge monégasque, elle est devenue responsable jeunesse de l’association. Elle détient le même poste dans l’association Femmes Leaders Mondiales Monaco et fait désormais partie de l’équipe de la Chambre Monégasque de la Mode en tant que conseillère jeunes designers. Une véritable fierté pour Inès qui s’implique beaucoup pour la jeunesse à Monaco, en donnant des cours à l’IUM (International University of Monaco) autour du développement personnel, de l’entreprenariat et de la mode durable.

En tout cas, selon Federica Nardoni-Spinetta, Inès est bien partie pour monter dans le monde de la mode, "l’important c’est qu’elle soit épanouie, qu’elle avance toujours avec cette passion, elle est sur la bonne voie".