En fauteuil roulant, la styliste Lucie Carrasco gravit les marches du palais des Festivals dans les bras de son mari

"Glamouriser l’image du handicap" avait-elle dit au président Macron. Pari relevé pour Lucie Carrasco. Lorsque la styliste de renommée internationale, atteinte d’une amyotrophie spinale, maladie génétique dégénérative qui l’oblige à se déplacer en fauteuil, chroniqueuse pour France 5 est sortie de l’ascenseur du Martinez où elle logeait pour le festival, elle portait une magnifique robe de satin rouge. Lumineuse. "Un mélange de Jessica Rabbit et Julia Roberts dans Pretty Woman" a-t-elle commenté en souriant. Une robe de sa création bien sûr.

Oui elle était heureuse. Son époux Jean était là. Et elle s’apprêtait à faire ce qu’elle fait toujours: ce qu’elle veut. "En l’occurrence, monter les marches avec mon mari."

Impossible en fauteuil. Possible dans ses bras...

Ce qu’elle souhaitait susciter en foulant ainsi les marches du célèbre escalier? "Que les gens se disent: ils sont beaux. C’est beau l’amour..." Lucie avait passé une bonne partie de l’après-midi à se pomponner: coiffeuse, maquilleuse. Ses yeux verts lui mangeaient le visage, magnifiques. Et là, elle était prête à monter dans la voiture pour se rendre au palais.

Pas une question de courage

Pas la peine de lui parler de son courage. Cela pourrait même l’agacer. "Pour moi, ce n’est pas une question de courage. Il faut juste avoir envie de faire quelque chose et le faire, c’est tout.."

Lucie Carrasco n’est pas ce qu’on appelle une militante des droits des handicapés. Anti ghetto, anti communauté. "Mon truc c’est de rappeler qu’on est des humains avec un temps donné sur terre, alors autant l’utiliser... Lorsque je suis née, on a dit à mes parents que je mourrais à 3 ans. Puis on leur a parlé de l’adolescence, ensuite, je ne passerais pas les 20 ans...." Être en sursis, finalement, ça donne encore plus envie..."J’ai beaucoup réfléchi à ça quand j’ai eu quarante ans..."

Elle est arrivée samedi à Cannes, a dormi douze heures d’affilée pour être en forme, est allée présenter le film "Lucie en Californie" en avant-première au cinéum. "C’était génial, beaucoup d’applaudissements et d’amour. On a débuté la soirée à 19h30 et on l’a terminée à 23 heures..."

Le quatrième épisode d’une série de documentaires tournée avec l’animateur et producteur de télévision Jérémy Michalak New York-Los Angeles, le Japon, le Brésil et le Canada... Après? "Lucie en Amérique du Sud".

Mais à ce moment précis: "Lucie à Cannes.."