Il vous quitte: 4 astuces pour récupérer votre homme dans votre vie!

4. Jeu de séduction

Maintenant que vous avez la maîtrise du temps, choisissez le bon moment pour revenir vers lui. C’est vous qui rappellerez votre ex, non pas pour le supplier à genoux de revenir, mais simplement pour savoir comment il va. Vous êtes plus forte que jamais, alors opérez cette reconquête comme un nouveau date! C’est le secret: raviver la flamme de votre ex par un jeu de séduction dont il n’a absolument plus l’habitude avec vous. Organisez une rencontre, comme un premier rendez-vous. Faites-le simplement, dans l’optique de redécouvrir aussi votre moitié perdue. Vous mettrez toutes les chances de votre côté avec votre vous épanouie et radieuse. Ne restera plus qu’à entamer dans la parole, le geste et le regard, un jeu sensuel de séduction auquel il ne pourra résister... Comme au premier jour de votre rencontre!

Laissez-vous le temps nécessaire pour remettre les choses à plat, donner votre meilleur et aller le reconquérir, avec confiance et sérénité. Et si vous avez envie d’approfondir l’expérience pour retrouver l’homme qui fait battre votre coeur, allez faire un tour sur les conseils de rizzi, le numéro 1 du moment pour gérer sa reconquête amoureuse.