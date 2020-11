Il avait donné toutes ses économies aux sinistrés de la tempête Alex: Jojo, le SDF au grand cœur, devient cantonnier

Un contrat de six mois pour débuter qui pourra évoluer de façon pérenne. Un contrat, pas un acte de charité, ni une décision opportuniste, martèle le maire.

Sur le précédent mandat, sept SDF avaient déjà été embauchés par la Ville, six autres entre 2008 et 2014. "Tous sur des critères qualitatifs et humains."

"Jojo aime les autres"

"Jojo aime Nice, la République française, il aime les autres, il est l’illustration de la sympathie et du regard bienveillant porté à l’autre", lui rend hommage Christian Estrosi.

Jojo essaie de plaisanter, s’accroche à Tania Jakic, la présidente de Solidarité 06 et à Mirela Aparaschivei, une autre bénévole qui fait la traduction quand les mots manquent.

De mot Jojo n’en a qu’un seul: "Merci, merci, merci" en boucle.