"Il a fait quelque chose d’extraordinaire": décédé en 2020, un habitant de Lucéram lègue près de 50.000€ à l’association Adrien

Voilà une enveloppe de 47.000 euros – laissée par Gaston Laurenti, décédé en octobre 2020 et enterré à Lucéram – qui arrive au bon moment dans la cagnotte de l’association Adrien.

Présidée par René Molines, la structure à but non lucratif a été créée le 27 mai 2005 (1), "à la mémoire de mon fils, pour venir en aide à d’autres enfants confrontés à la maladie et accompagner les parents à rester au chevet de l’enfant hospitalisé".

Depuis, l’association, forte d’une centaine de membres, assure des animations, des sorties, des aides aux parents d’enfants gravement malades. Le 12 septembre 2020, à Pégomas, la première pierre de la Maison d’Adrien est posée. Un projet qui tient à cœur René Molines et pour lequel la commune de Lucéram s’était positionnée.

"Il nous manque 200.000 euros"

La municipalité avait proposé de céder un terrain de 5.000m² à Peïra-Cava pour réaliser ce projet. Mais le site n’avait pu être retenu à cause de son éloignement des établissements hospitaliers de la région.

Aujourd’hui, le maire de Lucéram, Michel Calmet est "ravi que ce soit un Lucéramois qui ait apporté un tel soutien aux enfants malades".

Pour le président René Molines, ce don est opportun: "Les prix ont augmenté à cause du Covid et il nous manque 200.000 euros pour les finitions et l’extérieur."

Si l’association a pu avoir une subvention du Département, "l’État nous a lâchement abandonnés alors que l’association pallie sa défaillance pour un projet d’intérêt général qu’il aurait dû réaliser".

Le président insiste sur "l’importance de la transparence vis-à-vis des donateurs. Je veux aller au bout, malgré le contexte difficile actuel. (...) On peut surmonter cette épreuve et on va y arriver ensemble. Il faut rendre à la vie ce que la vie nous donne".

Hommage à Gaston Laurenti

C’était au cimetière de Lucéram, où Gaston Laurenti est enterré, que le président et le parrain de l’association Adrien, Richard Conte, se sont rendus pour "rendre hommage à ce monsieur que l’on ne connaissait pas, qui n’avait pas d’enfant et qui a fait quelque chose d’extraordinaire. Son nom sera gravé sur l’une des portes de la Maison d’Adrien afin que l’on ne l’oublie pas".

La prochaine manifestation proposée par l’association est fixée au 20 février au palais des festivals de Cannes pour un loto particulièrement bien doté.

(1) Association reconnue d’utilité publique par décret du 23 décembre 2006.