Ingénieur, banquier, et désormais baryton à l'Académie d’Opéra de Versailles: le prodigieux parcours de l'Enfant du Pays Halidou Nombre

Halidou Nombre est né à Monaco et a grandi à Beausoleil. Dès l'âge de 15 ans, il se met à pousser la chansonnette et intègre le groupe de rock du Lycée Albert-Ier lancé par le professeur de physique-chimie de l’époque. D’où son nom, Isotope 120. Un peu has been, mais séduisant par son côté nerd rebelle. "C’était l’époque de la Star Academy, on rêvait tous de devenir chanteur." Après avoir passé son BAC, l’Enfant du pays quitte le nid familial pour les vastes horizons parisiens. Pendant deux ans, pour Halidou, les mélodies s’assoupissent. Prépa scientifique oblige. Mais la vie d’étudiant lasse vite le passionné de chant, dévoré de l’intérieur par son désir de gringotter à nouveau. Au détour d’une discussion avec une amie de promo, il se rend à un cours de musique lyrique, un domaine dont il ignore tout. "Elle m’a dit qu’il fallait passer une audition. C’est un milieu très rigoureux dont je n’avais aucune notion. J’étais capable d’assimiler une symphonie de Mozart à une musique de pub", livre avec autodérision l’artiste.

Cette coïncidence prend rapidement des allures d’opportunité, puisque la professeure présente lui fait faire quelques vocalises et perçoit le talent à travers ses cordes vocales. "Une place s’est libérée, je vous prends", lui lance-t-elle en amorçant les premiers pas du curieux dans un nouvel univers dont il ne maîtrise pas encore les codes. C’est un virage à 360° pour Halidou. "Je n’en revenais pas", s’exclame-t-il. Comme dans une success story romancée, Halidou saute la case audition et plonge dans le dur. "Il fallait que j’arrête de viber, c’est-à-dire d’improviser sur mes notes. Le lyrisme, ce sont des partitions, c’est l’exactitude". Halidou troque donc le rock, la soul, le jazz et Arteha Franklin, pour bûcher ce nouveau genre. "Avant le lyrisme, j’écoutais du Motown, de la soul, du R’n’B des comédies musicales. J’en écoute toujours. Mon artiste de cœur, c’est Michael Jackson".

Un poste prestigieux, attisant la passion

Par la suite, il fait ses armes et suit son cursus au Conservatoire de Paris, tout en continuant d’affiner sa carrière professionnelle. Mais l’ingénierie aéronautique ne lui colle pas à la peau. "Je ne m’épanouissais pas au travail. Le chant était mon exutoire et me permettait de tenir. Je m’y suis raccroché jusqu’à quitter définitivement mon poste", se remémore l’artiste lyrique avec nostalgie.

Après sa démission, prêt à en découdre, Halidou entreprend une formation en banque d’affaires et intègre une prestigieuse entreprise parisienne. Déterminé, comme toujours. Il ne met pas pour autant de côté sa passion. Au contraire, durant son temps libre, il la perfectionne. "Je me suis beaucoup inspiré de chanteur dont je pensais avoir la même tessiture comme Samuel Ramey, Ruggero Raimondi, José van Dam, ou encore ceux avec un sens aigu de la scène comme Cecilia Bartoli. Niveau compositeur, je suis un mozartien dans l’âme, mon opéra préféré est Don Giovanni", explique avec sérieux le baryton.

"Je me nourrissais de musique. C’était un besoin"

L’homme d’affaires reconverti utilise les mélodies comme palliatifs à la frustration professionnelle. "Je me nourrissais de musique. C’était un besoin", s’exclame-t-il avec ardeur. À la Sorbonne, en passant son Master de management, le chanteur s’essaye à la danse contemporaine. Sans surprise, il excelle dans son domaine et intègre la troupe. Une compétence de plus s’ajoute à sa performance scénique.

"Je faisais cela par hobby, et les élèves avec moi étaient beaucoup plus jeunes, ils souhaitaient tous en faire leur métier", se rappelle avec émotion Halidou. "Secrètement, j’enviais mes camarades, je me disais que dans une autre vie, j’aurais pu m’y consacrer pleinement aussi", confesse le trentenaire. Au-delà de toutes attentes, comme un rebondissement final, ses aspirations secrètes se matérialisent. À la fin de son cycle, il se présente à trois auditions, sans grande conviction et la fleur au fusil, comme toujours. "Je ne m’attendais à rien, j’ai juste tenté en me disant que si ça échouait, il n’y avait pas d’enjeu". Avec une once d’insolence et une facilité presque divine, Halidou réussit les trois auditions. À présent, reste à savoir comment s’organiser pour ne pas faire voler en éclat son gagne-pain, car le baryton n’a jamais retiré aucun filet prévu en cas de chute. Peut-être avait-il aussi de quoi se le permettre. "Par chance, dans ma boîte, le management était incroyable. Ils m’ont donné l’opportunité de suivre mes cours tout en travaillant.".

Fort de sa prouesse et trois auditions décrochées plus tard, Halidou choisit de prendre une année sabbatique, comme guidé par une ferveur entraînante. Il tente le tout pour le tout. Grâce à son talent et son réseau, son agenda est bien rempli, et l’année s’annonce riche en représentations. Mais dans ce parcours presque trop fluide, un imprévu saborde le plan bien ficelé de la bête de scène. Le Covid tombe, et plus aucun retour en arrière n’est envisageable pour le banquier chanteur.

Téméraire mais pragmatique

"Impossible pour moi de me morfondre. Je me suis dit que le confinement serait la période la plus productive. J’ai révisé, écrit, appris l’Allemand". Halidou décide de préparer les concours d’entrée au sein de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, une résidence d’artistes. Comme il ne fait jamais les choses à moitié, il y rentre avec une bourse. Pendant ce cursus prestigieux, il collabore avec deux pontes du lyrisme, José Van dam et Sophie Koch. "Ce fut une chance inouïe de recevoir leurs conseils. Cette expérience a été extrêmement formatrice pour ma carrière", reconnaît Halidou avec un profond respect.

Succès empirique

Un esprit scientifique et une touche de folie, parfaitement dosés, saupoudrés de belles opportunités saisies au bon moment. Un charisme, une belle gueule et une voix hors du commun. Halidou est de bonne composition. Mais son tempérament est sans doute la clé ultime de cette prédisposition. "J’applique une démarche scientifique à ma carrière et c’est sûrement ce côté-là qui m'a toujours fait garder la tête froide. Je me fixe un objectif et j’expérimente les hypothèses pour y arriver. Si ça réussit c’est parfait, si ça échoue, tant pis".

À présent, Halidou s’essaye au registre Baroque pour ajouter de nouvelles cordes à son arc vocal. Épanoui et serein, il appréhende avec excitation la suite. "Je connaissais un peu le Baroque et j’avais envie d’en apprendre plus, de découvrir ce genre et d’en maîtriser les bases". À l’issue de cette année passée à l’Académie d’Opéra de Versailles, le Baryton compte bien continuer de ravir les oreilles de ses auditeurs en parcourant son répertoire musical. Un parcours initié dans le "pourquoi pas", se prolongeant sur un "Do ré mi-fa".