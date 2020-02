Gilles Jacob: "Avec Kirk Douglas comme président du jury, le festival de Cannes a été très mouvementé!"

Entre deux parties de tennis à l'hôtel du Cap d'Antibes, "où les professeurs lui renvoyaient la balle dan la raquette pour qu'il pense qu'il était bon", l'acteur américain s'est révélé un président du jury impliqué, qui a vu les films, "avec un côté nationaliste" qui lui a fait préféré le film de son compatriote Bob Fosse (All That jazz) au japonais Kurosawa (Kagemucha).



"A l'heure de décerner la palme d'or, il était arrivé, par une certaine autorité, à ce qu'on lui donne raison. Du coup, sans plus attendre, il a téléphoné à Bob Fosse pour lui annoncer la bonne nouvelle".



Hélas, le vote du jury s'avère plus complexe, mais Kirk Douglas n'est pas là, retranché dans son hôtel au cadre idyllique, sans vouloir en ressortir. Après beaucoup de diplomatie, son ami Robert Fabre Le Bret, président du Festival, parvient à lui faire accepter le principe d'une palme d'or partagée entre les deux cinéastes.



Mais lors de la cérémonie, Kirk Douglas fera encore parler son tempérament, en commentant ainsi l'absence de Bob Fosse: "Quand on a la chance d'avoir un prix comme ça, on est là, on n'envoie pas un télégramme", raconte encore Gilles Jacob.



Kirk Douglas avait une longue et belle histoire avec le Festival de Cannes, puisqu'il y avait représenté deux films en compétition en 1947 ( L'empire du crime de Lewis Mileston) et 1952 (Histoires de détectives de William Wyler).



C'est aussi sur la Croisette, quasiment sur le tapis rouge que la star, qui parlait français, avait rencontré l'amour en la personne de la Belge Anne Buydens, qui deviendra sa deuxième femme. "Elle était chef du service des comédiens, il en est tombé amoureux, elle est repartie avec lui. Les stars de Hollywood sont très sensibles au charme de la Côte d'Azur, résume malicieusement Gilles Jacob. Kirk Douglas avait un aura incroyable. Avec sa mort, c'est la génération de l'âge d'or hollywoodien qui disparaît".



Sur les sentiers de la gloire, Kirk Douglas incarnait aussi le rêve américain, lui l'enfant pauvre d'immigrés russes, qui était devenu star à la force du biceps de Spartacus, "ce rebelle à noble cause qui finit mal."



"Kirk Douglas, c'était la volonté farouche de réussir", conclut Gilles jacob.