En pleine nuit, la vacancière accouche dans le hall de l'hôtel

"Mon bébé et moi allons très bien: un miracle!"

À poings fermés. "Il est tellement calme", s’émerveille Natalia en couvant du regard son petit bout. Il y a quelques jours, la maman l’a pourtant vu débarquer comme un ouragan dans sa vie. En une heure, Maxim est venu au monde. Sans crier gare.

"J’étais dans ma chambre, je ne me sentais pas vraiment bien ce soir-là", se remémore-t-elle alors qu’elle occupe une chambre dans l’hôtel La Villa Port d’Antibes seule, le temps d’attendre quelques jours plus tard son époux et sa fille âgée de 5 ans.

Enceinte, elle sait pourtant qu’elle n’est pas arrivée au terme. "Elle m’a appelée en pleine nuit", sourit Nelly, son amie de Russie venue dans la cité des Remparts pour la retrouver: "Je lui ai demandé si elle était vraiment sûre de vouloir se recoucher malgré ses douleurs… Et soixante minutes plus tard j’ai reçu la photo du bébé! Incroyable!"

Parce qu’après avoir lutté contre les contractions, la jeune femme comprend rapidement l’urgence de la situation: "Je suis descendue à la réception pour demander un taxi pour me rendre à l’hôpital. L’équipe m’a dit qu’elle appelait les secours."

Sauf que tout va aller très vite. "On m’a conseillé de m’asseoir dans un des canapés. À ce moment-là je savais que je n’allais aller nulle part. Je me suis littéralement allongée sur le parquet du hall de l’hôtel."

Et ce, devant le veilleur de nuit, un client, son ami et une jeune femme. "L’un d’entre eux m’a rassuré en me disant: 'Je suis capitaine de bateau, je vais vous aider!'"

Une situation où tout se bouscule: "Ma langue maternelle est le russe. On me parlait en anglais mais je n’avais pas la force d’arriver à traduire dans ma tête à pouvoir répondre, c’était beaucoup!"

L’universalité de la situation fait tomber toutes les barrières. C’est lorsqu’elle entend la jeune femme pousser un cri, qu’elle sait qu’elle n’est pas loin: "Elle a crié qu’on voyait la tête du bébé! Tout le monde m’a soutenue. On me disait des choses encourageantes, gentilles, ces gens que je ne connaissais pas ont été vraiment prévenants. J’aimerais vraiment les remercier!"

Prise en charge par les sapeurs-pompiers et conduite à l’hôpital, la maman soulagée se réjouit de la tournure des choses: "Les médecins m’ont dit que Maxim allait très bien tout comme moi ! C’est un miracle, une vraie belle histoire!"

Dans quelques heures, ils seront à nouveau quatre. Des retrouvailles sous forme de première rencontre. "Pour la petite histoire, des circonstances ont également fait que mon mari n’a pu assister à mon premier accouchement… Décidément!"

Clin d’œil de Nelly, son amie: "Peut-être qu’il sera là pour le troisième?"

Une chose est sûre: bébé Maxim a su devancer tout le monde sur la route des vacances !