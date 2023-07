À 12 ans, elle récolte 900 euros dans son école en Suisse pour aider la commune de Breil-sur-Roya

Chloé Tiltman a 12 ans. Bientôt 13. Mais force est de constater que jeunesse et détermination vont de pair chez elle. Et ce, au service de la solidarité. Car après la tempête Alex, Chloé a tout mis en œuvre pour venir en aide au village de ses grands-parents: Breil-sur-Roya.

Scolarisée à l’International School of Zug and Luzern, en Suisse, la petite-fille de Monique et Michel Jouve a rapidement eu l’idée de lancer une collecte au sein de son établissement. L’initiative lui est venue spontanément, après avoir rendu visite à sa famille dans la Roya post-catastrophe.

"J’ai vu le chagrin des habitants"

"J’avais alors 11 ans et j’ai vu les dégâts, les routes et les maisons détruites. Il n’y avait plus de lac, plus de cygnes… J’ai vu aussi le chagrin des habitants. Alors quand je suis retournée en Suisse, j’ai voulu récolter de l’argent pour aider."

Chloé explique avoir en premier lieu préparé une lettre au directeur de son école pour lui demander si elle pouvait récolter des fonds en vendant des bonbons et des boissons. "Avant de lancer la collecte, j’ai fait une présentation devant toute l’école, sous forme de PowerPoint, pour expliquer ce que je voulais faire. Et pour que tout le monde comprenne l’importance. Puis j’ai affiché des posters avec des images des dégâts et j’ai préparé la récolte avec ma meilleure amie", détaille-t-elle. Précisant que les ventes se déroulaient lors des récrés.

En ajoutant une contribution des parents d’élèves à la somme récoltée, 900 euros ainsi ont pu être glanés. "Cela nous a pris trois mois au total. Nous avons ensuite donné l’argent au maire de Breil. Mais il fallait d’abord attendre que les routes et les ponts soient refaits."

"Grande générosité et bel esprit d’initiative"

Restait également à savoir comment convertir cet argent en projet. "Nous n’avions pas envie que cette aide tombe dans une ligne budgétaire, noyée au milieu du reste. Nous souhaitions que cela serve à quelque chose de concret", souligne le grand-père de Chloé, Michel Jouve. Insistant sur le fait qu’il n’est intervenu qu’à la fin de l’aventure caritative. En mairie, l’idée a ainsi germé d’installer des tables de jeu de société d’extérieur dans le cadre du réaménagement du tour du lac. Quatre tables en partie financées – on l’aura compris – par le don de l’école suisse. "Cela sert à jouer mais aussi à ouvrir des cartes de randonnée ou à manger", souligne Michel. Ravi, au même titre que Chloé, que le don ait ainsi été fléché.

"Nous avons été profondément touchés par cette solidarité et nous trouvons particulièrement remarquable que tout cela ait été organisé par une enfant. C’est la preuve de la part de Chloé d’une grande générosité et d’un bel esprit d’initiative", réagit le maire de Breil, Sébastien Olharan. Qui a tenu à rencontrer la jeune fille, avec plusieurs adjoints, pour la remercier de vive voix. Devant l’une des tables de jeu, symbole de la gaieté retrouvée.