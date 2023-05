Du pop-up à la boutique, la marque locale MarLéa s’ancre à Monaco

"En trois semaines, on avait déjà vendu les 300 pièces prévues pour le pop-up. C’était impressionnant." C’était en juin 2021. MarLéa, la marque créée par la Monégasque Marine Tondeur et la Niçoise Léa Lac, installait un point de vente éphémère pour 3 mois dans la galerie du Metropole Shopping Monte-Carlo, adresse mode incontournable pour quiconque a les moyens à Monaco.

L’éphémère aura finalement duré presque 2 ans, jusqu’à l’inauguration d’une boutique entièrement dédiée à la marque au niveau 0 du centre commercial le 20 avril dernier. Plus de 6.000 pièces vendues plus tard, le rêve est devenu réalité pour Marine Tondeur, qui a "toujours baigné dans la mode". "Au lycée, j’aidais ma mère qui avait déjà plusieurs franchises au Metropole. Puis j’ai travaillé dans les relations publiques chez Chanel, Roger Vivier, Max Mara", retrace la Monégasque.

Un pied à Monaco, l’autre en Inde

Le déclic: le confinement de 2020. "Je travaillais à Paris chez Vestiaire collective [un site de revente d’articles de mode de luxe, NDLR]. J’analysais les prix auxquels partaient les produits. Au moment du covid, je suis rentrée chez mes parents à Monaco pour télétravailler."

Photo MarLéa.

Comme chacun d’entre nous lors de cette période hors du temps, Marie Tondeur fait le point. "Il me manquait un côté créatif, le contact avec le client et avec le produit. Pendant le confinement, on s’appelait tous les jours avec ma meilleure amie Léa, qui était confinée chez elle à New Delhi. "

Les deux amies, rencontrées sur les bancs de la Skema Business School à Sophia Antipolis, se confient sur leurs envies d’entreprendre. "Je lui dis que mon rêve c’est de créer ma marque. J’avais l’impression de m’endormir dans ce que je faisais. Je ne voulais pas passer ma vie derrière un ordinateur et j’avais déjà une collection en tête", confie la jeune femme de 29 ans.

L’idée commence à germer. "J’avais déjà essayé de lancer une collection. J’avais fait le tour des ateliers à Paris mais on me demandait de produire en grosses quantités tout de suite. C’était compliqué de trouver du tissu. ça m’avait paru impossible." Question de rentabilité.

Avec Léa en Inde, pays réputé pour son industrie textile, les obstacles tombent. "Elle a commencé à chercher des ateliers sur place. Ça a mis du temps parce qu’on voulait des structures qui respectent les normes et qui proposent un travail de qualité." Au bout de 6 mois, les premiers prototypes sont lancés.

Des imprimés à l’encre bio japonaise

"On présente nos inspirations et nos croquis aux stylistes des ateliers avec lesquels on travaille et ils transforment nos idées en concret." Une vingtaine de modèles, déclinés en 5 imprimés, viennent former la première collection. "On voulait des pièces féminines, joyeuses, confortables. Au départ, on a vraiment dessiné les tenues avec lesquelles on aurait voulu partir en vacances."

Photo MarLéa.

Les deux amies créent elles-mêmes leurs imprimés. "On les dessine sur un logiciel et on les imprime directement sur du tissu (soie, viscose, coton) blanc avec de l’encre bio japonaise."

Se pose alors la question cruciale : où vendre ces créations originales? "Quand j’ai vu que ça prenait forme, j’ai contacté M. Boustany, le propriétaire du Metropole. Je lui ai présenté notre collection. Il a aimé et nous a proposé une boutique pop-up pour 3 mois en nous disant: ‘‘Si ça marche, on verra’’".

Et le pari fou a été tenu. "Comme c’était nouveau, une marque d’ici qu’on ne trouvait nulle part ailleurs, les gens sont venus ! Les clientes se prenaient en photo sur les réseaux et ça a fait boule de neige." (lire encadré)

D’un atelier en Inde, Marine et Léa sont désormais passées à huit, "en plus d’un atelier en Turquie car on développe à présent le jean". Et si preuve il fallait de leur succès, leur veste en jean - best-seller de leur dernière collection - a même été reproduite par une enseigne de fast fashion. La malheureuse rançon du succès…

Conscientes qu’il faut sans cesse proposer des nouveautés, les deux jeunes femmes n’ont pas fini d’innover. "On essaie de développer une gamme pour l’hiver avec du cachemire, de la maille. On est en négociation avec une usine au Pérou pour des produits en alpaga. On voudrait aussi aller en Chine pour le cachemire."

Avec un projet en toile de fond : acheter leur propre boutique à Monaco pour y installer durablement MarLéa. "Notre marque est née ici. Notre clientèle est ici. On a envie d’avoir notre flagship [maison-mère, ndlr] en Principauté." Nul doute que Marine et Léa sauront encore provoquer la chance.