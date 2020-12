Didier Deschamps dans un clip caritatif pour les vallées sinistrées par la tempête Alex

Un immense élan de générosité qui a dépassé les frontières des Alpes-Maritimes... Ce lundi 21 décembre 2020 à 11 heures, le président du département des Alpes-Maritimes, Charles Ange Ginésy, dévoilera en avant-première la chanson solidaire composée au profit des vallées sinistrées.



Le clip sera diffusé ce lundi 21 décembre, jour du lancement national sur toutes les plateformes de téléchargement, en présence du compositeur et des personnalités ayant participé à ce projet solidaire. Parmi ces personnalités, le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps et habitant de La Turbie.

"La tempête a fait des ravages, il y a beaucoup de choses à reconstruire et plus il y a de moyens, plus vite ces personnes pourront retrouver une vie normale."

Sans attendre la diffusion de cette chanson, l'ancien joueur international est revenu sur Europe 1 sur sa participation à cette initiative solidaire pour ces territoires dévastés par les flots.

Didier Deschamps pousse donc la chansonnette pour la bonne cause, mais il glisse dans un rire qu'il n'est pas le seul, et "heureusement". "Ce n'était pas évident de créer une chanson qui évoque un événement aussi triste, mais je pense que la mélodie et les paroles sont adaptées" avance l'ex-international. "C'est un très bel hommage pour les sinistrés de la région, meurtris et marqués par cet événement."