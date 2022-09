Deux supporters de l'AS Monaco se sont dits "oui" au stade Louis II à la mi-temps du match contre Lyon

Dimanche soir, alors que l’AS Monaco affrontait Lyon en clôture de la 7e journée de championnat, un événement particulier est venu animer la mi-temps au stade Louis II. Appelés par le speaker du stade pour avoir remporté un maillot lors d’une tombola improvisée, Jonathan et sa compagne Olivia se retrouvent sur la piste d’athlétisme du stade. "Il nous a posé des questions, on a échangé un petit peu avec lui et à la fin il m’a demandé si j’avais quelque chose à ajouter, raconte Jonathan supporter de l’ASM depuis 25 ans venu de Lorraine. Et c’est à ce moment que je me suis mis à genoux pour demander ma femme en mariage."

Un moment précieux dans la vie d’un couple. Olivia, 30 ans, supportrice de l’ASM depuis 3 ans, s’en souviendra pendant de nombreuses années: "J’ai trouvé ça féerique. Sincèrement je ne pouvais pas espérer mieux et en plus avec toute la famille des Supp’Lorraine" [l’antenne de supporters de la région lorraine N.D.L.R.] c’était vraiment magique."

"Je me suis mis dans ma bulle"

Une demande en mariage rendue possible grâce à l’aide du président de l’antenne de supporter, Boris Gamin, qui a œuvré dans l’ombre avec le club pour organiser la demande.

"J’étais complètement stressé. Les dernières minutes avant la mi-temps ont été très très longues. Après je me suis mis dans ma bulle et j’ai savouré le moment avec tout le monde, explique Jonathan. Elle m’avait toujours dit que le jour où je la demanderai en mariage il fallait que ce soit quelque chose d’exceptionnel. Donc pour le coup je pense avoir réussi la mission."

Originaires de Saint-Dizier, ses deux passionnés de football, en couple depuis 2 ans, ont pris l’habitude de venir assister à deux rencontres par saison au stade. Jonathan et Olivia ont prévu de se marier en juin 2024 à Saint-Dizier, avec à coup sûr, de nombreux supporters monégasques.