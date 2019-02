Deux ans après, l'idée de cette Niçoise pour aider les femmes atteintes d'un cancer cartonne et se développe

Ce lundi 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Julie Meunier est à Paris. Elle se rend à l'Hotel Hoxton où elle va proposer un après-midi cocooning, avec notamment un atelier intitulé "la tête dans les nouages", où elle apprendra aux désireuses comment porter ses créations.

Car c'est une idée tout simplement géniale, qu'à eu cette Niçoise, il y a un peu plus d'un an.

Il fallait y penser, elle l'a fait. Julie Meunier a été atteinte d'un cancer du sein lorsqu'elle avait 27 ans, elle en a aujourd'hui 31. Lorsqu'elle était malade, elle a aussi perdu ses cheveux à cause d'un traitement extrêmement lourd, que l'on appelle la chimiothérapie.

"Comme la plupart, j'ai perdu mes cheveux et je me suis rendue chez un perruquier. Mais je ne trouvais rien qui m'allait ou du moins rien dans lequel je me sentais à l'aise: une perruque, c'est chaud, on a toujours peur que ça bouge et ce n'est vraiment pas agréable à porter…", nous avait-elle alors expliqué.

Grâce à elle, terminées les perruques hors de prix et qui ne sont remboursées qu'à hauteur de 125 euros, quand ces dernières coûtent au minimum 300 euros. Et qui, au final, ne sont pas toujours très agréables à porter.

Tout est confortable et original, et en plus, c'est remboursé à 100%.

"Nous sommes en pleine phase d'internationalisation"

Brune, blonde, rousse, lisse ou bouclée, enfant ou adulte, c'est vous qui choisissez l'aspect et la couleur de votre frange, mais aussi celle de votre turban ou encore de votre béret. Car l'un ne va pas sans l'autre.

Si cette idée à séduit les Françaises, avec 200 modèles vendus en moyenne chaque mois, cette innovation a gagné les cœurs, mais aussi du terrain.

"Nous allons avoir un distributeur au Canada et bientôt un showroom à Bruxelles. Nous sommes en pleine phase d'internationalisation. Tout se passe pour le mieux", se réjouit la Niçoise.

La Belgique, c'est aussi là que des femmes en situation de handicap ou atteintes d'une maladie confectionnent les créations de Julie Meunier. "Il y a aussi un homme", précise-t-elle.

L'ingénieuse nous explique également, que depuis mai dernier, "elle a pu embaucher sa première salariée à temps plein. Valérie travaille au showroom situé au 16 rue Parmentier à Nice".

