Des lycéens de Monaco lisent "Le Petit Prince" en ligne au profit d'une Fondation

Alors qu’ils ne reprendront les cours que le 11 mai, un groupe de lycéens âgés de 16 à 18 ans, du lycée Albert-1er, a mis son temps libre à contribution en participant à une initiative originale : se partager la lecture à voix haute du livre d’Antoine de Saint--Exupery, Le Petit Prince, pour produire une vidéo partagée pour le plus grand nombre.

"Le choix du Petit Prince n’a pas été fait par hasard"



"Le choix du Petit Prince n’a pas été fait par hasard. Il semble, à chaque lecture, s’enrichir de significations inédites qui trouvent toujours échos dans nos consciences car il nous amène à penser différemment, à nous recentrer dans une humanité, à retrouver notre rôle, et à investir dans des actions d’une signification nouvelle", explique Taisiya Savchuk-Polishchuk, présidente de l’Aleksandr Savchuk Foundation (ASF) qui est à l’origine de cette initiative.



Cet organisme privé monégasque à but non lucratif, créé en 2014, s’investit d’ordinaire dans la lutte contre le cancer, la sensibilisation et la recherche scientifique.



Avec cette vidéo portée par ces jeunes bénévoles lycéens, ils entendent proposer un moment de partage humaniste… dans ce moment où le temps s’est ralenti.

Pour voir la vidéo : http://www.aleksandr-savchuk-foundation.org/time-to-stay-at-home/