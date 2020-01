Découvrez l'histoire touchante du premier bébé de la décennie à Monaco

À 43 ans, c’est le premier enfant de Selasty Dollander. Alors, quelle que soit la manière ou l’issue de l’accouchement, la maman d’origine indonésienne est aux anges. Car pour le couple, le processus d’avoir un enfant a, semble-t-il, été un long chemin de croix.

"Nous avons longtemps essayé, en vain. C’est quand on y pensait plus et qu’on avait oublié, qu’elle est arrivée soudainement", souffle Folke, 70 ans, entrepreneur en Principauté dans le secteur du bois et déjà papa d’une fille.

L’histoire d’une arrivée providentielle sur le tard n’est pas sans rappeler celle de Valentin, premier bébé de l’année 2019, dont les parents avaient mis toutes les chances de leurs côtés après un diagnostic un peu effrayant pour la maman.

"Alimentation biologique, huiles essentielles, acupuncture, des massages de fertilité et beaucoup d’amour", nous confiait, il y a un an, l’heureux papa.

Minuit en salle d’accouchement

Toute la journée de ce mercredi, les proches des tourtereaux se sont succédé pour découvrir la petite nouvelle. Et, au passage, leur claquer la bise pour la nouvelle année. "C’est même le premier bébé de la décennie", sourit le papa.

Accouchement oblige, le couple avait revu ses plans pour la Saint-Sylvestre. "D’habitude, on part au ski pour les fêtes de Noël. L’an passé, à la même période, on était en Autriche. Là, on a tout annulé. Et c’est en salle d’accouchement qu’on a passé minuit. C’est une expérience différente", sourit la maman.

Une parenthèse enchantée partagée avec l’équipe du professeur Bruno Carbonne, chef du service gynécologie au CHPG. "Tous ont été gentils, amicaux, pleins d’espoir, à l’écoute. On était toujours très bien informés", concluent les parents.

Dans quelques heures, Madeleine et Selasty quitteront les murs du CHPG. Pour amorcer une nouvelle vie à 3 dans le cocon familial.