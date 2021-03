Dans un reportage photos, il met en scène et immortalise la détresse des artistes en période de Covid-19

Jean-Pascal Sanchez est le chanteur du groupe pop rock D-Stress, qu’il forme avec le guitariste Shad.

Et comme tous les artistes de France et de Navarre, il est soumis à un régime exempt de toute scène depuis octobre dernier.

"J’ai réussi à travailler l’été 2020 parce que je peux me produire seul, en duo avec Shad, en trio, ou même avec un orchestre. Mais ça n’a pas été le cas de tous les artistes et nombreux sont ceux d’entre nous qui n’ont plus eu de travail depuis bien avant le second confinement."

Alors, comme tous les intermittents du spectacle, "JP" est aujourd’hui empreint d’une certaine inquiétude. "Et d’une lassitude, aussi".

Après le premier confinement, "les artistes pensaient que ça repartait pour de bon. C’est ce qu’il s’est passé pendant un moment d’ailleurs. Et puis, il y a eu cette succession de mesures qui font qu’aujourd’hui encore, nous ne savons pas où nous allons. "

C’est donc avec enthousiasme qu’il accueille le coup de projecteur offert par Michael Lopez et son projet Show must go on.

"Moi, ce qui m’a intéressé immédiatement, c’est que ce projet allait faire parler de culture. C’est essentiel de continuer à le faire. Les artistes de tout bord en ont évidemment bien besoin alors que nous ne voyons toujours pas la lumière au bout du tunnel. Et puis, finalement, c’est aussi un projet commun. a nous permet d’envoyer un signal: nous vivons une période difficile mais nous nous battons pour être présent quand il le faudra."

Au gré des concerts, des soirées sur le dancefloor ou encore de toutes les petites animations à la terrasse des cafés et restaurants, le photographe croisien Michael Lopez a côtoyé le show-business de Saint-Tropez. Pas celui des stars internationales et leurs fugaces apparitions estivales. Celui des talents locaux qui rythment la vie du Golfe à l’année.

Et si, lui, arrive à poursuivre son activité vaille que vaille, il n’en a pas moins tenu à immortaliser de son objectif tous ces petits noms du spectacle vivant, soumis à une culture en état de léthargie.

"C’est au détour d’un shooting promotionnel dans la salle de sport Faboulous, à Port-Cogolin, que j’ai eu la révélation. C’était à la mi-janvier, alors qu’on venait d’apprendre que les lieux de spectacle ne rouvriraient pas. Quand j’ai vu le ring de boxe de cet endroit, avec ce poing fermé couleur pourpre comme logo, ça m’a tout de suite inspiré le combat des artistes. Car, pour eux, survivre à cette crise est un combat. Et j’ai voulu le rappeler", explique-t-il.

"Le bricolage essentiel mais pas la culture?"

Ce qui motive le photographe, c’est ni plus ni moins de s’engager, à sa manière, auprès du tissu local. "Si demain il n’y a plus de bars, de restaurants et d’artistes locaux parce que la crise sanitaire a eu raison d’eux, à quoi ressemblera ce joyau qu’est notre Golfe?"

Michael sollicite ainsi une douzaine de chanteurs, musiciens ou encore DJ écumant les soirées du Golfe pour leur proposer cette mise en scène de leur détresse. "Quand j’entends parler de non-essentiels, je me pose des questions. Qu’est-ce qui est essentiel en cette période troublée? Acheter du plâtre en magasin de bricolage ou pouvoir faire redescendre la pression grâce à la culture?"

Diffusion en avril sur les réseaux sociaux

Sa démarche séduit les artistes. Menottes aux poignets pour symboliser leur sentiment de mise au ban, ils ont retrouvé aux travers des clichés de Michael un peu de leur espace d’expression dont ils sont privés depuis de longs mois.

De ce reportage photo, une partie seulement vous est ici montrée au travers de nos colonnes.

Ce travail étant encore en cours, il ne sera diffusé qu’au mois d’avril par Michael via les réseaux sociaux Facebook (1) et Instagram (2) sous le titre Show must go on. Parce que, comme le chantait Freddie Mercury, il faut que le spectacle continue.

1. Michael HJ Lopez.

2. michael_hj_lopez_photographie.