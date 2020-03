Condamnée par une tumeur au cerveau, cette maman veut profiter au maximum de ses cinq enfants avant la fin

Le 31 janvier dernier, sur sa page Facebook, le fils aîné de Sandra, Victor, publiait ce message poignant, accompagnant le lancement d’une cagnotte.

"Nous nous appelons Victor, Noah, Antoine, Romain et Alessandro; après déjà beaucoup de malheurs ces dernières années, dont le décès de notre petit frère à la naissance, voilà que nous commencions à redevenir un peu heureux (maman avait enfin trouvé un homme qui lui donnait le sourire et à nous aussi et plein de projets tous ensemble). Mais, les médecins ont annoncé fin novembre à maman une tumeur au cerveau ; grosse opération risquée tout juste à temps. Maman allait très mal mais elle s’en est sortie ; et voilà qu’on apprend que c’est une tumeur qui reviendra.

Maman a un cancer du cerveau incurable, ce qui veut dire qu’elle ne pourra jamais guérir malgré la chimio et les rayons et que c’est juste un peu de temps gagné. Les médecins ne savent pas trop, cela dépend des personnes, mais ils disent si tout va bien… 12, 18 mois… Parfois, avec de la chance, des personnes vivent encore 2 ans après les soins et le diagnostic.

Nous sommes très tristes car depuis l’opération de maman, mes petits frères ont dû repartir chez notre père à Lille (59) à plus de 1 000 km. Moi je suis resté dans le Sud, à Antibes (06) auprès de ma mère et avec mon petit frère Alessandro. Maman fait tout son possible pour que nous soyons réunis, venir nous rechercher et faire les allers retours en attendant la fin de sa chimio. Même si ça ne sera pas pour toujours, car elle partira dans son autre vie, on attend que cela : profiter et se revoir.

Alors, pour se fabriquer des souvenirs plus forts que tous les malheurs qui nous arrivent, avec mes petits frères, on aimerait repartir chez maman, chez nous à Antibes, et faire des sorties des balades, des petits voyages… Toutes ces choses qu’on ne pourra plus faire avec maman, on veut les faire maintenant qu’elle est encore là et à peu près en forme. Car les traitements l’ont déjà beaucoup affaiblie et les médecins ne savent pas trop comment elle sera les mois qui arrivent.

Notre maman a toujours beaucoup fait pour nous ses enfants, pour les gens qui nous entourent, les amis… mais pas beaucoup pour elle. Elle a fait une page Facebook qui s’appelle Notre Combat contre le glioblastome. J’attends de lui annoncer une bonne surprise j’espère grâce à votre aide. Elle fait beaucoup d’actions humanitaires, notre maman, en plus de son travail d’aide-soignante depuis toujours et c’est une super maman toujours bonne avec les gens. Merci de nous aider à avoir des beaux souvenirs avec notre maman que nous aimons fort."

Victor et ses petits frères

Pour aider Victor et ses frères: www.cotizup.com/pour-sandra-et-ses-petits-loup