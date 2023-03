Cheffe de service au CHPG elle embarque sa fille et sa filleule dans un nouveau défi humanitaire au Sénégal

On les a quittés sur la ligne d’arrivée du trophée Rose des Sables, Isabelle Rouquette-Vincenti et sa fille Anne-Charlotte Rouquette-Vidalain se sont trouvé un nouveau challenge: celui du Trek Rose Trip Sénégal.

Un trek de marche à pied 100% féminin et solidaire qui marque sa deuxième édition du 30 mars au 7 avril.

Cheffe du service anesthésie-réanimation du Centre hospitalier Princesse-Grace, ancien médecin des armées, Isabelle Rouquette-Vincenti, le souligne - comme s’il nécessaire de le rappeler - "j’ai besoin de projets pour avancer". Mère et fille auraient dû compléter l’équipage familial pour ce défi avec la petite sœur, "mais ma deuxième fille étant enceinte, nous avons proposé à la fille de ma meilleure amie, ma filleule Anne-Sophie Keupnik, de faire cette aventure avec nous".

15 à 20 kilomètres à pied chaque jour

L’équipage 117 s’apprête à s’envoyer quinze à vingt kilomètres par jour et des nuits en bivouac dans le désert de Lompoul. « Ce désert est surnommé la petite Sibérie, parce qu’il y fait moins chaud qu’ailleurs dans le pays, mais tout est relatif. Actuellement, la journée il y fait 30 degrés, là où il fait 40 degrés ailleurs ».

Si la chaleur se gérera sur place, le trio a pris de l’avance en s’entraînant sur la dune du Pilat, en Gironde, pour tester la marche sur terrain ensablé. Et aussi les seuls outils autorisés pour se repérer : carte et boussole.

Le défi a aussi et surtout une portée solidaire, car l’événement permettra d’apporter de l’aide pour construire de nouvelles salles de collège à l’école Keur Maimouna de Saly, au Sénégal. Et les participantes partent avec dans leurs bagages des cartables pleins de matériel scolaire.

En parallèle, le trio de Roses Trekkeuses, comme elles se sont surnommées, se mobilise autour de l’association Ruban Rose. Pour sensibiliser contre le cancer du sein. Une maladie que le docteur Rouquette connaît bien pour l’avoir traversé il y a une vingtaine d’années. Et à laquelle sa fille et sa filleule sont aussi particulièrement sensibles. "C’est un cancer qui est encore plus présent aujourd’hui et qui touche une femme sur huit, alors cela nous semble important de diffuser ces messages de prévention". Ce qu’elles feront au Sénégal, mais aussi à Monaco avant de s’envoler pour ce trek.