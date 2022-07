Cette Ukrainienne installée dans le Var va relier Paris à Kiev en marchant pour récolter de l'argent

Le courage de cette jeune mère de famille d’un petit garçon de 5 ans, "de vouloir bouger tout le monde pour aider sa famille et le peuple ukrainien", a particulièrement touché le maire François de Canson, qui lui a apporté tout son soutien.

Le 24 février, jour de l’invasion par les Russes de l’Ukraine, est une date que Natalia Zadorojna ne peut pas oublier. Arrivée en France dès l’âge de 6 ans, avant de s’installer deux ans plus tard avec sa famille définitivement à La Londe, cette jeune femme, originaire de Kiev n’a écouté que son courage pour organiser, quatre jours à peine après le début du conflit, des convois humanitaires pour sa ville natale, et ramener des membres de sa famille et des Ukrainiens.

2.223 km à pied

Dans cette quête pour ne pas oublier les horreurs de la guerre et venir en aide à ses compatriotes en souffrance, elle a décidé de faire une marche. Avec "seulement un sac à dos et une tente", cette mère de famille, qui s’est inspirée de l’histoire humanitaire de cet internaute réalisant une marche entre Melun et Alger, entend "faire une moyenne de 40 km par jour à pied". Depuis Paris qu’elle rejoindra ce dimanche, elle partira lundi pour Kiev. Un périple de 2.223 km.

Dans son sac à dos, sa volonté de "toucher le plus grand nombre de personnes au travers son histoire notamment des personnalités connues", sur les réseaux sociaux en postant des vidéos sous-titrées en ukrainien avec l’aide de sa jeune amie réfugiée, Daria, lors de points étapes - Luxembourg, Allemagne, Francfort, Pologne, Ukraine - pour raconter son périple, ses galères, et aussi ses espoirs.

Elle demeurera en contact téléphonique, à la demande du maire, tout au long de son périple avec Jean-Marie Massimo, adjoint au service des sports. Elle se refuse à ce que le drame quotidien que vivent les Ukrainiens, et qui ne fait plus la une des chaînes d’info en continu, ne tombe dans l’oubli et qu’au final "la violence se banalise". Car "il va bien falloir que cela s’arrête", dit-elle.

Cagnotte en ligne

La cagnotte en ligne qu’elle a déjà ouverte permettra de collecter des fonds au travers de son association, La Main franco-ukrainienne, "qui a pour objectif, explique-t-elle, de récolter un maximum de dons pour en faire bénéficier les personnes dans le besoin en Ukraine".

"Les élus s’engagent à titre personnel", a précisé le maire François De Canson. Hier, en posant devant l’hôtel de ville, en présence du maire, de l’adjointe à l’action sociale, Catherine Baschieri, et de l’adjoint au service des sports, Jean-Marie Massimo, Natalia a tenu à saluer "ce soutien de la commune" depuis des mois.

Malgré les vacances, elle espère que les internautes, toutes nationalités confondues, participeront à ce bel élan de générosité. Avec l’aide de contacts sur place en Ukraine où une partie de sa famille réside encore, elle entend remettre ces dons collectés "au profit d’enfants orphelins et aussi une partie à l’armée ukrainienne". Cette marche de deux mois, elle la dédie à son jeune fils, qu’elle veut voir grandir dans une Europe en paix.