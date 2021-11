Cette maquilleuse varoise a notamment travaillé au Moulin Rouge, elle raconte ses 30 ans de carrière

Quand on entre chez Annie Aymes, on pénètre dans la loge d’une artiste. Son vaste appartement, place de la Liberté à Saint-Raphaël, est parfaitement ordonné et moderne, la décoration y est raffinée. "Ça, c’est mon book", susurre-t-elle en étalant sur un meuble des clichés de ses plus beaux grimages colorés sur des modèles au Moulin Rouge, des images de catwalks parisiens.

Sur la table de la cuisine, les palettes et pinceaux humides viennent rappeler qu’à 77 ans, la Raphaëloise maquille toujours à ses heures perdues. "Certaines filles avaient plus de talent que moi. Mais j’ai toujours fait preuve d’humanité et de rigueur et ça, on ne peut pas me l’enlever", lâche Annie d’un air assuré, portant à ses lèvres carmin une énième cigarette.

Elle est une femme de caractère, c’est certain. Son parcours professionnel, qui pourrait occuper les pages de quelques livres, laisse penser qu’Annie a vécu plusieurs vies. Tantôt dans la peau d’une institutrice dans sa Constantine natale, qu’elle quitte en 1970 après l’indépendance de l’Algérie. Puis dans le corps d’une maquilleuse multifacettes débordant de créativité.

Art-thérapie

Cette deuxième vie débute dans les années 1980, à la suite d’un accident de 2 CV. Après avoir été percutée par un poids lourd à Chauny (entre Amiens et Reims), l’artiste passe deux ans à l’hôpital, où elle côtoie des patients sévèrement malades, certains atteints de pathologies psychiatriques.

Pour redonner le sourire à ces individus marginaux, elle réalise un rêve d’enfant: suivre une formation d’esthétique. "En maquillant et en touchant les patients, j’entrais dans leur intimité pour les réconcilier avec leur corps, leur apprendre à s'aimer ou à se découvrir". Annie Aymes se souvient avoir maquillé "des anorexiques, des dépressifs et des hystériques", qu’il fallait approcher différemment, toujours avec délicatesse et retenue.

Chez les patients, elle suscite du bien-être, de la détente, du bonheur grâce à une sorte d’art-thérapie. Elle feuillette une brochure. "Ce qui compte pour moi, ce n’est pas l’art en lui-même, mais bien le sens que je lui donne". Dans le cadre de ses ateliers maquillage, elle va même jusqu’à pousser la porte des pénitenciers.

Elle apprend aux détenus à confectionner de fausses moustaches, des postiches. Mais aussi à travailler sur les expressions faciales: grimer la haine, le bonheur, la crainte ou l'ennui, des émotions parfois refoulées par les prisonniers. "Peu importe ce qu’ils ont fait: ces hommes ont le droit d’apprendre, de s’exprimer", rappelle la maquilleuse.

Des cabarets aux cercueils

À Paris, elle découvre le monde de la mode, du show-business, avec ses décors fastueux, ses paillettes et ses sequins. Appelée pour un remplacement chez Kenzo, elle travaille par la suite pour de grands couturiers, parmi lesquels Dior ou Isabelle Marant. "On se levait à l’aube pour préparer les modèles des grands défilés. Mais on était toujours bien accueillies, avec du café ou du thé servis dans des coupes dorées, argentées", s’émerveille Annie dans un sourire rêveur.

Malgré le stress permanent du direct, "l’hypocrisie" et la tyrannie du paraître souvent décriés dans ce milieu, la maquilleuse garde un bon souvenir de ses premiers pas dans l’univers de la haute couture. Elle se souvient encore de cette effervescence dans les loges, de cette course effrénée de directeurs artistiques, maquilleurs et mannequins, un ballet de femmes dénudées. On se bouscule, on chuchote, on rit, on piétine et on trébuche, raconte Annie sur un air de jazz rythmé. "Et puis soudain règne un silence de mort", murmure-t-elle. "Les filles se préparent en coulisse quelques secondes avant de se jeter sur scène. J’ai aimé cette beauté, cette adrénaline".

Ce qui distinguait Annie de ces "maquilleuses robot" qu’elle décrit, ces techniciennes sans humanité qu’elle a côtoyées, c’est sa générosité. "J’avais toujours une parole, une attention pour les modèles qui jeûnaient ou celles qui venaient, comme nous toutes, de vivre une rupture". Ainsi, quelques mots ou une tablette de chocolat pouvaient suffire à redonner envie à un comédien, à un acteur de se surpasser sur scène ou devant une caméra.

Car la septuagénaire travaillait aussi sur des tournages, notamment celui de Camille Claudel, réalisé par Bruno Nuytten en 1988. "Je commençais à 6h, en ne déjeunant parfois qu’à 15h. Le réalisateur enregistrait les séquences souvent des dizaines de fois. Il fallait savoir tenir bon dans le froid, sans manger".

Travailleuse de l'ombre

Ses meilleurs souvenirs demeurent du côté de Pigalle, dans les cabarets du Moulin Rouge, du Crazy Horse ou chez Michou, où elle préparait les danseuses.

Les quinze dernières années, la carrière de la Raphaëloise prend une tournure plus funeste. Avec la marque parisienne Make up Forever, du groupe LVMH, Annie devient thanatopractrice et travaille sur l’apparence des défunts dans les chambres funéraires. Quand on lui demande si elle ressentait du dégoût pour les corps, les visages froids parfois tuméfiés qu’elle manipulait, elle reste pragmatique. "Je me concentrais sur mon travail. Le but, c’était de leur donner un air reposé, serein pour que leur famille voie qu’ils partaient en paix".

Annie Aymes s’est toujours considérée comme une travailleuse de l’ombre, qui opère en coulisse pendant que ses clients baignent dans la lumière. Cela lui a appris à rester humble. "Les applaudissements sur scène, le sourire des gens que je croise sont mes récompenses et elles me suffisent amplement".