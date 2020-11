"C'était de la folie": cet Azuréen a coordonné près de 7.000 bénévoles venus aider les vallées sinistrés par la tempête Alex

C’est l’une des figures de l’engagement citoyen dans les vallées sinistrées. Même s’il revient toujours sur ceux qui ont tout donné dans l’ombre à ses côtés, Lucas Schmit est bel et bien à l’initiative d’un véritable tour de force : lutter contre le chaos.

Dès le lendemain du passage de la tempête Alex, ce Cagnois de 25 ans, passionné d’alpinisme, a lancé un appel à mobilisation et s’est retrouvé de fil en aiguille à la tête d’un réseau de plusieurs milliers de bénévoles.

Au milieu des initiatives lancées tous azimuts sur les réseaux sociaux, ce chef d’entreprise en travaux acrobatiques s’est toujours battu pour des interventions structurées et encadrées, au point d’avoir très vite gagné sa légitimité auprès des autorités publiques et d’avoir fait partie des premiers secours sur certains secteurs.

Après trois semaines d’engagement total, humain et matériel, il a repris son travail, mais continue de veiller.

Aujourd’hui, il revient sur cette expérience et ses craintes de voir la mobilisation s’essouffler, par manque de sollicitations.

D’où est partie cette mobilisation?

J’ai un gros réseau Facebook, de par ma pratique de la montagne. Je suis ancien pompier et je savais que la mise en place de l’aide allait prendre cinq ou six jours. Alors, dès le samedi, on a fait tourner un numéro pour les gens qui souhaitaient se mobiliser et j’ai eu quasiment 1.800 appels, c’était la folie. On a vite mis en place un planning pour voir les compétences et disponibilités de chacun. Ça nous permettait d’être réactifs.

Pour combien de temps pensais-tu te lancer?

Ça devait durer une petite semaine, je ne pensais pas qu’au bout d’un mois, on gérerait encore ça. Mais on ne pouvait plus reculer. Je me sentais un peu responsable. Le numéro tournait tellement, on a continué à avoir des demandes de particuliers et de collectivités.

En quoi consistait l’aide?

Au départ, amener des collectes, comme on l’a fait dès le lundi à Saint-Martin-Vésubie. Et puis très vite, on a mis à disposition des gens, avec des compétences (des cordistes, des élagueurs…), tout en encadrant chaque équipe avec médecin et infirmier. C’est ce qui a plu à la préfecture, je pense et c’est pour ça qu’on a obtenu les autorisations.

Dès le début, tu parlais de l’importance d’être structuré…

On vérifiait toujours les demandes auprès des autorités. Déjà parce qu’il y a une question de responsabilité : les bénévoles sont sous la responsabilité civile des communes. Il fallait donc qu’elles soient prévenues.

Et puis, on était dépendant des hélicos. On ne voulait pas non plus partir dans le vague, à la suite d’une simple demande Facebook.

Quel est le problème avec les initiatives en ligne?

Le plus flagrant, c’était à Breil-sur-Roya. Il y avait encore les routes, alors les gens se sont rués à Breil dès les premiers jours. Le maire m’a dit à plusieurs reprises qu’il fallait que les gens arrêtent de monter, c’était trop d’un coup. Il y avait des besoins, mais il y avait beaucoup trop de monde et ce n’était pas structuré. Par ailleurs, quand on vérifiait les infos qui venaient de Facebook, dans la grande majorité des cas, on s’est rendu compte que ça avait été déjà fait, ou que des gens étaient déjà sur place. Sinon, on le notait dans notre planning.

Combien de bénévoles as-tu aujourd’hui dans ton listing?

Assez rapidement, on a eu 500 ou 600 personnes, dès les premiers jours. Ça a été compliqué à gérer au début, on avait plein d’appels loupés. On a mis en place un système de SMS, pour enregistrer toutes les demandes. Aujourd’hui, on a une liste d’environ 6.800 bénévoles. On a eu beaucoup de patrons qui nous ont proposé du matériel, des compétences: des pelleteuses, des électriciens… La difficulté, c’est quand les bénévoles prenaient le boulot de quelqu’un, comme la Métropole ou le Département. Ça a bloqué pas mal de fois et on s’est reporté sur le privé, des choses secondaires, ce qui est normal. Mais beaucoup de gens ne comprenaient pas bien pourquoi on ne les utilisait pas.

Quelle est la situation, aujourd’hui?

Concrètement, on n’a plus de demande. Et je ne suis pas seul: Gil Marsala, qui a mis en place les week-ends solidaires, m’a dit qu’il avait du monde de dispo. C’est vrai qu’on n’est plus dans l’urgence. Dans la Vésubie, les choses se sont bien mises en place. Mais il suffit d’avoir des contacts pour voir que dans la Roya, il y a encore des besoins. Des amis m’ont dit "les bénévoles n’ont qu’à monter, on s’occupera d’eux", mais d’expérience, je sais que ça ne marche pas. Tous ne sont pas des professionnels, on ne sait pas combien de personnes envoyer… On retombe toujours sur ce problème d’organisation des bénévoles. Là on est bloqués. Après, je me dis que s’il n’y a pas de nombreux problèmes identifiés, tant mieux, c’est qu’il n’y a pas tant de besoins…

Comment expliquer ce problème de coordination?

J’ai vu des maires débordés, avec peu de moyens et des territoires immenses… Ils ont explosé. Sur le bénévolat, on est parmi les seuls à avoir essayé de l’organiser et les seuls à l’avoir fait en masse. Tous les jours j’insistais auprès des maires pour leur dire: "On a ça, on est organisé, on est autonomes, il nous manque juste le feu vert". À un moment donné, on avait un hélico, mais pas de mission… On s’est battu tous les jours pour proposer nos services. Maintenant, je ne vais plus chercher la demande.

Quel message souhaites-tu faire passer, au sujet de cette mobilisation?

Aux bénévoles, de rester mobilisés. Les gens ont des besoins, vont avoir des besoins sur le long terme. Aux élus, d’essayer de prendre le temps de recenser les besoins et les gens qui se proposent. On est là pour aider, clé en main, bénévolement.

Que retiens-tu de cette expérience humanitaire?

Le côté psychologique, émotionnel. Après dix jours où je ne dormais pas, je me suis posé un soir et tout est ressorti. On a vu tellement de détresse. Et le fait que les gens m’appellent, je n’arrivais pas à laisser quelqu’un en plan. Même si c’est pour un cheval, monter une botte de foin… Ça faisait beaucoup sur mes épaules. Pour les autres aussi, certains étaient complètement perturbés par ce qu’ils voyaient, par la violence du truc, même des pompiers, des gendarmes. Mais ce qui m’a marqué aussi, c’est la mobilisation des gens. On s’est retrouvés débordés par les dons. Les bénévoles ont été formidables, d’un engagement total. Je remercie tous ces gens de l’ombre. Ça me rassure pour l’avenir.