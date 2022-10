Cet Azuréen aide sa femme à accoucher dans la voiture sur le bord de la route

Des accouchements, Stéphanie et Mickaël en ont déjà vécus deux. Mais celui-ci sort de l’ordinaire.

Nous sommes le mercredi 28 septembre. L’horloge sonne sept coups. Si l’arrivée de leur troisième fille n’est pas prévue avant la fin du mois d’octobre, les contractions donnent l’alerte: le couple doit immédiatement se rendre à la maternité.

Quinze minutes plus tard, ils se retrouvent à bord de leur véhicule, à Fayence (Var), et prennent la route en direction du centre hospitalier de Grasse. "Je suis infirmière. J’ai un temps travaillé dans cet établissement. Mes attaches sont là-bas", justifie la jeune femme, puisque l’hôpital de Draguignan se trouve plus près de leur habitation.

Le trajet d’une trentaine de minutes semble une éternité pour Stéphanie. Pour la petite Lina aussi, visiblement "très pressée de rencontrer ses parents et ses grandes sœurs".

"Le travail a commencé dans la voiture. Je conduisais, j’étais en panique, raconte le papa. J’ai d’abord appelé les pompiers puis j’ai été en contact avec un médecin du Smur."

Au moment où le conducteur traverse le village de Peymeinade, avenue de Boutiny devant La Poste, le professionnel ne le lui laisse guère le choix: "Vous devez accoucher votre femme dans la voiture. Je vais vous expliquer comment faire."

"Notre instinct a pris le dessus"

Un sentiment d’angoisse habite les deux tourtereaux, qu’ils réussissent à chasser. "Quand on nous annonce ça, c’est assez effrayant parce qu'on se sent seuls, se souvient Stéphanie. S’il arrive quoi que ce soit, aucun médecin ne peut physiquement nous aider. Notre instinct a pris le dessus."

Sans péridurale...

"Si j’avais pu arracher la portière, je l’aurais fait", rigole Stéphanie.

Alors que l’on "commençait à voir la tête", les sapeurs-pompiers arrivent finalement sur les lieux. Et assistent "à la création de la vie".

"C’est dingue de se dire que mon enfant est arrivé dans mes mains..."

Depuis "ce moment unique et épique", Stéphanie et Mickaël sont aux anges. "En six ans, il n’y a eu que trois naissances à Peymeinade!"

Et il aura fallu que l’une d’elles soit si particulière...