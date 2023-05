"C'est l'histoire de la vie": un ambulancier chante Le Roi lion pour consoler une fille malade en pleurs, la vidéo fait le buzz

"Les larmes se sont transformées en sourire", a posté Mike Ayden sur son profil TikTok. Le 30 avril, l’ambulancier de 37 ans a partagé une vidéo devenue depuis virale sur l’application. Sur les images, il fait face à une petite fille de 4 ans assise sur un brancard et il entonne, avec entrain, l’une des chansons inoubliables du Roi Lion. Sa publication a déjà été visionnée par plus de deux millions d’utilisateurs et a récolté près de 258.000 "j’aime".

Une prestation saluée par les internautes. Myke Ayden y est félicité autant pour son empathie que pour sa performance vocale. Il faut dire que le Strasbourgeois n'est pas un novice: "Je suis artiste depuis très longtemps, confie-t-il à nos confrères de 20 Minutes. Je suis passé par le conservatoire, j’ai fait pas mal de castings comme pour l’Eurovision, la Star Academy etc. Souvent ça s’arrêtait en demi-finale ! J’écris, je compose, je joue, je chante, j’adore ça!"

L'ambulancier qui avait déjà détendu une malade inquiète, une dame âgée cette fois-là, avec sa méthode douce. "J’ai fredonné La Vie en Rose et elle m’a demandé de chanter plus fort. J’ai vu une larme couler de son œil, et je me suis dit que je savais ce qu’il me restait à faire", se souvient-il, sur France Bleu.