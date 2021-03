Ces octogénaires sont presque coupés du monde, des bénévoles se mobilisent pour refaire la route qui mène chez eux

"À tel point que nous avions limité nos déplacements au strict nécessaire. Quand on sortait, on le faisait une bonne fois pour toutes en chargeant le plus possible de vivre, de bouteilles de gaz, bref c’était compliqué".

Et de se réjouir: "Heureusement qu’ils sont venus! Quand on les a vus arriver, au départ, on n’en revenait pas. Ça vous fait chaud au cœur. Ces gens qui arrivent des quatre coins de la France et pas seulement puisqu’il y avait même des Suisses, qui prennent les choses en main, qui font tout, qui sacrifient leurs jours de congé pour nous aider en échange de rien du tout… Je n’ai pas de mot pour qualifier ça. J’en ai eu les larmes aux yeux. Ils ont changé notre vie. Et cette piste, depuis qu’ils l’on refaite, c’est le jour et la nuit!"

Finie l’inquiétude de ne pas pouvoir être rapidement secourus en cas de besoin. De quoi faire voir à Pierre et Josiane le bout… de la piste.