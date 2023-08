Ces deux amies azuréennes se lancent pour la bonne cause dans le Raid Fémina Adventure en Guadeloupe

à lire aussi 65.000 km à parcourir pour aider les enfants malades et défavorisés... On vous dit tout sur la course caritative No Finish Line qui débute mercredi à Nice

Leur joyeuse complicité transpire par tous les pores de la peau. Elles, dont le t-shirt témoigne des efforts fournis très tôt ce mercredi matin pour une séance de fractionné. Claudia Bruno la Cannettane et Mélanie Baudino la Mouansoise, unies dans la douleur comme dans la gaîté. Une amitié sportive et décontractée. Mais toujours motivée!

Voilà nos deux trentenaires engagées sur le Raid Fémina Adventure en Guadeloupe, du 14 au 19 novembre. Une course multisports en duo, parmi 75 équipes. Avec course à pied, kayak, course d’orientation, nage, parcours de cordes, orientation à la boussole…

"Le programme reste volontairement flou sur les distances et la nature précise des épreuves, alors on part un peu dans l’inconnu, souffle Mélanie. Du coup, on essaie de forcer chacune sur nos points faibles, la natation pour moi avec des cours au Grand Bleu de Cannes, et le trail pour Claudia, qui est un peu un diesel en cardio. Mais on se complète bien!"

Ensemble, elles ne lâchent rien!

De toute façon, il faudra franchir chaque jour la ligne d’arrivée main dans la main. Un nouveau défi et une nouvelle aventure pour ces filles qui ont déjà effectué plusieurs trails ensemble, le 10km de Cannes ou encore les 50km des Allumés de la pleine lune. "À la fin, on avait mal au genou, mais on est allés jusqu’au bout!"

C’est d’ailleurs à l’issue d’une autre course que ces femmes se sont fixé ce challenge outre-mer. "On venait de faire le trail de Mougins et là, dans la voiture, Claudia m’annonce: 'Mel, j’ai un truc à te dire…'" sourit Mélanie.

"Ça faisait un moment que je voulais faire ça, et dans mon entourage, il n’y a pas beaucoup de filles qui accepteraient de se lancer avec moi!" ajoute sa comparse.

Ces compétitrices dans l’âme se donnent même pour objectif de finir dans les quinze premières!

Pour les enfants hospitalisés

Mais au-delà du résultat, il s’agira surtout de concourir pour la bonne cause. C’est-à-dire au nom de l’association Léo à Fréjus, qui œuvre en faveur des enfants hospitalisés. Un combat qui tient à cœur pour Mélanie, assistante sociale dans un institut médico-psychologique et pédiatrique à l’hôpital de Cannes.

"Depuis le lycée, j’ai toujours eu envie de m’occuper des autres. À Cannes, on s’occupe d’enfants autistes ou qui ont des troubles du comportement, et j’aime ce travail en équipe avec médecin, psychologique, orthophoniste…"

Les dons éventuels adressés aux "Fougassettes" seront reversés à l’association. Et les sponsors sont également les bienvenus pour les aider à financer leur aventure, via une cagnotte en ligne sur helloasso ou leur page Instagram.

"Nous porterons chaque jour un t-shirt, avec la possibilité d’y imprimer deux gros logos", soulignent-elles. Pour certains mécènes, nul doute qu’aider ces Fougassettes à accomplir leur destin ne mange pas de pain…

