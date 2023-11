Ce garage aide les plus précaires à accéder à une voiture, et à la réparer à bas prix

Quel est le problème?

"Une personne sur quatre refuse un emploi ou ne va pas à un entretien d’embauche parce qu’elle ne dispose pas de voiture, note Sophie Mallau, responsable du garage solidaire. Certes dans les grandes villes les transports en commun permettent de se déplacer, mais c’est plus compliqué quand on travaille en horaires décalés ou qu’on habite à l’extérieur des villes."

C’est le cas d’Emilie. Cette auxiliaire de vie qui habite La Trinité n’aurait pas pu assumer son métier sans véhicule. Tout comme Daniel, responsable de secteur des papys trafic à l’ouest de Nice.

"Pour me déplacer sur les collines j’en ai besoin", témoigne-t-il.

Récupérer des véhicules issus de dons et les retaper

En France, près de 13 millions de véhicules immatriculés seraient à l’arrêt, oubliés au fond d'un garage selon une étude AAA Data de 2020. Aussi, pour permettre aux plus précaires de faire l’acquisition de véhicules, le réseau Solidarauto, créé en 2017 par le Secours catholique, et Roole ont créé la plateforme donnezvotrevoiture.org pour inciter les propriétaires à faire don de leur voiture.

Des véhicules à la vente entre 1500 et 5000 euros

"Nous récupérons les autos et prenons en charge les réparations nécessaires et le contrôle technique. Quand elles ne conviennent pas nous les envoyons vers des filières de recyclage. L'essentiel des prix tourne autour de 2500-3500 euros", explique Sophie Mallau.

Derrière elle, sur un panneau d'affichage, sont épinglés les prix des véhicules à la vente ainsi que la référence Crit'Air 3.*

Emilie a ainsi acheté sa Nissan Micra pour 2500 euros, un outil de travail essentiel pour elle, tandis que Daniel assume le métier qui vient compléter sa retraite au volant d'une Dacia Logan.

"J'ai fait un crédit auprès d'Emmaüs de 3500 euros. Cette initiative permet à des gens pas très riches, et il y en a de plus en plus, d’avoir une auto et un suivi " explique-t-il. Avant de saluer le travail du "très bon mécanicien".

* Selon les villes et les secteurs, les réglementations prévoient d'interdire la circulation de véhicules en vignette Crit'Air 3 à partir de 2025 dans les zones à faible émission, comme le Grand Paris, mais ce n'est plus le cas pour Nice où les mesures de restriction ont été assouplies.

Des réparations à prix coûtant pour les bénéficiaires

Photo Dylan Meiffret.

Sous l'oeil attentif d'Hubert, chef d'atelier, Tristan, Ion et Abdoul sont à pied d'oeuvre pour donner une seconde vie à une vieille Clio. "Ion est salarié en insertion et Abdoul en apprentissage, ici nous sommes aussi une entreprise d'insertion où nous accompagnons vers un métier très prisé. Nous sommes utiles aux apprenants dont le boulot bénéficie aux personnes en situation de précarité", note Jérôme Taverne.

A l'entrée du garage, les prix sont affichés en deux colonnes: les tarifs bénéficiaires sont 40% moins chers que ceux pour les citoyens.

"On utilise aussi beaucoup de pièce de réemploi pour faire baisser les coûts, comme des optiques de phare d'occasion, issu d'une filière locale ou nationale, sont moitié prix de pièces fabriquée en Chine", pointe Jérôme Taverne.

Vous avez une voiture qui traîne dans votre garage?

A Montauroux, c'était le cas de Pierre qui n'utilisait plus sa Citroën C4 de 2008 et 200 000 km au compteur. "Je payais l'assurance, il y avait des travaux à faire. Plutôt que de la vendre ou qu'elle parte à la casse, j'ai préféré la donner à Solidarauto. Avec la garantie que le véhicule soit retapé et vendu à une personne qui n'a pas les moyens d'acheter un véhicule sur le marché. ça m'a motivé d'être utile."

Il loue aussi la tranquillité d'esprit de n'avoir eu à s'occuper de rien. Et il bénéficiera comme tous les donateurs d'un reçu fiscal dont le montant pourra être déduit des impôts.

"En quatre ans nous avons bénéficié de 142 dons et vendu 80 voitures, notre objectif serait d'arriver à ces chiffres chaque année", note Sophie Mallau. Aussi le garage solidaire lance-t-il un appel aux dons pour satisfaire les demandes.

"J'ai un coup de fil par jour de personne qui a besoin d'une voiture. Dans l'idéal, nous aurions besoin au moins d'une douzaine de dons par mois."

Comment donner un véhicule ?

Il suffit de vous connecter sur donnezvotrevoiture.org et de remplir le formulaire en ligne avec l’immatriculation ou la carte grise de la voiture que vous souhaitez donner. Le garage solidaire vous contactera.

Vous pouvez aussi contacter directement Solidarauto06 par téléphone.

Tél: 04.93.88.16.08.

