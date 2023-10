Carolina Cake, comment la pâtisserie a sauvé sa vie

Bandana rouge soigneusement noué autour de la tête. Blouse noire de pâtissière. Caroline Barbier nous ouvre les portes de son charmant salon de thé feutré, tapissé de roses, marbre au sol, et grands lustres clinquants au plafond. Derrière ses yeux clairs, ses traits fins et son petit gabarit, la maîtresse des lieux laisse jaillir un fort tempérament, fruit d’un chemin de vie sinueux et poignant.

Des épreuves, la jeune femme de 36 ans en a vécu plus d’une. Assistante de direction dans une entreprise monégasque, elle se fait "gentiment remercier" quand elle met au monde son petit garçon. D’un revers, elle perd sa place en crèche. La machine infernale s’enclenche. Sa maman, alors atteinte d’un cancer, n’arrive plus à se nourrir et ne peut manger que de la brioche.

La pâtisserie, remède de toute tribulation

La voyant perdre tout appétit, Caroline décide de se faire garante de chacune de ses bouchées. "Je voulais lui faire du bien, lui procurer du plaisir".

Déterminée, elle achète un robot et confectionne des brioches aériennes façonnées d’amour et de réconfort. Avec la pâtisserie comme fer de lance contre la maladie, le temps passe, et les créations sont de plus en plus techniques. Comme pour renforcer le bouclier, face à l’adversité.

En quelques semaines, elle ouvre "un premier labo aux Moneghetti". Mais ça ne suffit pas. Elle veut faire de Carolina Cake "un endroit de rencontres, convivial et vivant". Ce petit lieu cossu au cœur de Beausoleil est symbolique puisque son ouverture correspond à la disparition de sa maman, s’étant battue contre la maladie pour voir sa fille s’accomplir.

Investie dans des associations de lutte contre le cancer, celle qui s’est battue une grande partie de sa jeunesse contre des troubles alimentaires, incite aujourd’hui les femmes à ne pas culpabiliser de se faire plaisir.

"Il y a un caractère quasi religieux dans cette autoflagellation, cette culpabilité quand on se fait plaisir. La société est dure envers les femmes". Au diable summer body, regrets, et coups d’œil incessants sur le compteur calorique. "Tout est une question d’équilibre", rappelle la jeune femme, mettant un point d’honneur à proposer des produits sains et équilibrés.

Envers et contre tout préjugés

Véritable artisane du plaisir, Caroline souligne "la dimension psychologique de son métier". En entretien avec ses clients, demandeurs de gâteaux farfelus en tout genre, elle s’attelle à une analyse attentive pour les cerner au mieux. Ses gâteaux, elle les fait "à l’intuition, au feeling", et hors de question de les brader pour obtenir la publicité d’influenceurs. "Je préfère offrir un gâteau à une maman qui se tue à la tâche, plutôt qu’à une influenceuse qui ne va même pas en manger une bouchée", défend la designeuse de gourmandises.

"Les métiers de bouche sont misogynes", rappelle-t-elle en repensant à toutes les anecdotes mi-déconcertantes, mi-poilantes, parsemant son aventure. Kevin, son mari, l’épaule au quotidien, et pour beaucoup c’est lui le chef. Elle se remémore ce soir où un homme d’humeur taquine est passé devant la boutique. "Vous la faites travailler tard la petite, j’espère que vous lui payez bien les heures sup’", lance le maladroit badin. "C’est elle qui paye mes heures sup’", rétorque habilement Kevin.

Ce genre de réflexion? Un quotidien pour la self made woman, n’appréciant pas vraiment se mettre en avant. "Je suis toujours derrière, j’aime garder une certaine distance. Mais il est aussi important de s’affirmer grâce à la qualité de son travail", précise la bourreau de travail.

Élégance et équilibre dans la poche à douille

Le credo de Caroline, garantir un accès au plaisir gustatif pour tous, malgré l’affluence d’une clientèle aisée. "Notre clientèle est à 90% monégasque". Un autre impératif pour cette pâtissière, allier visuel esthétique et plaisir gustatif.

"Le visuel ne doit pas prendre le dessus sur le goût", rappelle avec ferveur la créatrice. Si son style de gâteau est anglo-saxon, la jeune femme rappelle que le cake design est né en France dans un premier temps. "Les Anglais ont démocratisé cet art, mais ils n’ont pas ce goût et cette finesse à la française", admet l’entrepreneuse. Ses cupcakes n’ont rien d'un gros biscuit trop sucré et écœurant. Aériens, peu sucrés et adorables, ils n’agressent pas les papilles, ils les caressent tendrement.

Les mains croisées sur son menton et le dos bien droit, Caroline évoque l’ignorance de certains clients en matière de nutrition.

"On m’a déjà commandé une pièce montée à base de praline. Deux jours après, la cliente m’a appelée pour me dire qu’elle était allergique aux noisettes", s’amuse Caroline.

Un épisode cocasse parmi tant d’autres, la poussant à constamment se soucier de la composition de ses produits. "Mieux vaut manger une bonne part de quatre-quarts fait maison qu’un paquet de gâteaux industriels".

Une certitude pour la cheffe d’entreprise, toujours prête à "apporter du réconfort et concevoir des pièces uniques pour les plus beaux moments de vie de ses clients". Une revanche sucrée sur l’amertume de la vie.