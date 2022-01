Bienvenue à Samuel, un bébé né à la maison à Menton... grâce aux sapeurs pompiers

Depuis les années 90, rares, très rares, sont les bébés mentonnais nés à Menton. Chaque année – ou presque – une naissance échappe pourtant à cette logique. Par volonté des parents d’enfanter à domicile, ou par le fruit du hasard (1). La belle histoire de cette nouvelle année répond à la deuxième assertion.

Samuel est né le 4 janvier, à 4h32, dans le secteur des Serres de la Madone. Claudia, déjà mère d’un enfant de 3 ans, avait prévu d’accoucher au CHPG, en Principauté de Monaco. Mais Samuel était trop pressé…

"Ils sont arrivés quand les épaules du bébé sortaient"

"Les contractions ont commencé vers 2h du matin. Elles se sont intensifiées d’un coup… Mon mari m’avait dit 'on y va', mais je pensais avoir le temps devant moi avant d’aller à la maternité", raconte-t-elle. Voyant que le temps manquerait pourtant, son mari, Paulo, s’est résolu à appeler le Samu. A la surprise du couple, ce sont des pompiers qui se sont présentés en premier.

"Ils sont arrivés quand les épaules du bébé sortaient", précise Claudia. Tout est arrivé tellement vite que je n’ai pas compris moi-même!"

Avec davantage de recul, la jeune mère retient l’émotion qu’une telle aventure lui a procurée. "Ça a été un moment merveilleux, que j’ai partagé avec mon mari dans la précipitation! J’ai fait comme ma grand-mère, qui en a eu douze comme ça!", glisse-t-elle. Indiquant que sa mamie avait accouché de chacun de ses enfants à domicile – au Portugal.

Les pompiers émus par cette naissance

"Ce sera une belle histoire à raconter à mon fils!", assure-t-elle, soucieuse de remercier chaleureusement le Samu et les pompiers. Émus par cette naissance inattendue, ces derniers ont réservé un post Facebook à Samuel sur la page du SDIS 06.

"Arrivée sur place, l’équipe VSAV (Véhicule de secours et d’assistance aux victimes) des sapeurs-pompiers de Menton a juste eu quelques minutes pour se préparer à l’arrivée du nouveau-né. Maman et bébé se portent bien. Un moment chargé en émotions et toujours magique pour les sapeurs-pompiers", écrivent-ils.

En commentaire, un soldat du feu mentonnais s’est même prêté à des félicitations plus personnelles: "Bravo à vous, vous avez été parfaite! Et le papa aussi. Des bisous au petit Samuel de notre part."

(1) En septembre 2020, déjà, la petite Rosalba était née à Menton… dans le camion de pompiers!