Avec un moulin à musique au goût sucré, Jonathan Barbagallo et le Chef pâtissier Cyril Natta remportent le concours de l'entremets de Noël, à Monaco

"J’ai intégré la brigade en août dernier. Ce premier prix, c’est une fierté pour nous, même si c’est perturbant car je n’ai jamais gagné de gros concours, livre avec enthousiasme le Varois, ancien élève du collège Jean-Rostand à Draguignan. On a été félicité pour notre travail. Avec l’équipe composée de trois personnes, on est sur notre petit nuage." Et pour cause, le dessert à l’allure d’une boîte à musique gourmande et aux couleurs vives, réalisé entièrement avec des produits de saison, sera proposé à la carte des établissements prestigieux de la principauté, durant les fêtes de fin d’année.

Objectif: mettre à l’honneur les talents et les savoir-faire des plus grands chefs du Resort. De quoi ravir le passionné qui a su respecter les consignes de base, à commencer par le thème de cette saison 2022: "Comme un enfant". "Il fallait trouver des idées, quelque chose qui rappelait l’enfance en période de fêtes. J’ai donc sollicité ma famille, ma tante s’est souvenue que, petite, elle jouait avec un moulin à musique qui reproduisait des harmonies de Noël, raconte le Dracénois. Pour la fabrication, nous pouvions laisser libre cours à notre imagination."

"Ce métier est une révélation"

Les pâtissiers se sont alors concentrés sur la création afin de séduire un jury constitué de clients et de professionnels. Et sur huit établissements monégasques représentés, c’est bien l’équipe du Café de Paris qui s’est hissée sur la première place du podium, avec un entremets qui en ferait saliver plus d’un: mousse chocolat caramel, biscuit aux noix de pécan, ou encore glaçage rouge à la feuille d’or etc. autant de produits de choix pour un résultat bluffant. Jusqu’à la coque que l’on croirait artificielle, mais qui, en réalité, est réalisée en chocolat noir, puis teintée de rouge, grâce à une technique de flocage (1). "Je travaille avec une équipe bienveillante, toujours à l’écoute, et j’ai déjà eu l’occasion de rencontrer de très grands chefs de Monaco comme le chef cuisinier du Prince Albert", poursuit le jeune homme. Côté formation, c’est à l’Institut Culinaire de France à Bordeaux, dirigé par Pierre Hermé, grand chef pâtissier chocolatier français, que Jonathan a obtenu son CAP pâtisserie. Présage donc d’un avenir prometteur pour ce passionné de desserts gourmands: "C’est un métier où l’on peut mélanger l’art et le goût, une révélation pour moi", conclut Jonathan.

1. Le flocage est une technique de pulvérisation comestible sur entremets et desserts glacés.