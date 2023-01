Anthéa, 30 ans, Cannoise et astronaute de réserve de l'Agence spatiale européenne

Bien sûr, elle rêvait déjà d’espace lorsqu’elle était enfant. Mais peut-être pas au point d’imaginer faire un jour partie des dix-sept finalistes retenus par l’Agence spatiale européenne (Esa) au terme d’une sélection aux allures de parcours du combattant, parmi quelque 22.500 candidats!

Anthéa Comellini, 30 ans, Italienne et salariée de Thales Alenia Space à Cannes, participera peut-être, dans quelques mois, au programme Artemis de la Nasa (National aeronautics and space administration), qui vise à atteindre de nouveau la Lune.

Car l’astre de la nuit ne lui fait pas peur, pas plus que l’espace en général. Après le cursus de Polytechnique à Milan, cette ingénieure spatiale a franchi les Alpes pour compléter sa formation, à Toulouse, au sein du prestigieux Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (Isae Sup aéro).

Spécialisée dans l’avionique, la doctorante a atterri assez naturellement dans les murs de Thales Alenia Space à Cannes, partenaire de sa thèse Cifre (Conventions industrielles de formation par la recherche), sans oublier un saut de puce de six mois au sein du laboratoire de robotique mobile et de systèmes autonomes de Polytechnique Montréal.

"Je me suis dit que j’avais une chance"

Le "job" d’Anthéa, au sein du service recherche et développement, consiste à rendre possibles des "rendez-vous" entre des satellites cibles et leurs pendants chercheurs. Dit comme ça, la mission peut sembler fantaisiste. Elle est pourtant cruciale.

Car l’espace est désormais très fréquenté, par une foule de satellites aux compétences diverses, et il s’agit de le désencombrer, en permettant à ces engins chargés de suppléer l’homme au-delà de l’atmosphère de trouver le chemin du retour pour éviter qu’ils ne meurent là-haut, générant des déchets au passage.

"Ma thèse portait sur les rendez-vous spatiaux. Le satellite chasseur chargé d’aller chercher le satellite cible doit comprendre où il est dans l’espace, grâce aux caméras dont il est équipé", explique-t-elle.

Alors évidemment, avec ce type de missions, la trentenaire avait le profil pour interpeller les sélectionneurs de l’Esa. "Moi, je pensais que je n’étais pas un génie, mais quand j’ai vu qu’ils recherchaient des généralistes, je me suis dit que j’avais une chance", estime aujourd’hui Anthéa.

"Ne pas y aller en touriste"

Il y a deux mois, elle a expliqué dans sa lettre de motivation ne pas craindre les déménagements et les changements d’environnement… Et surtout, s’est posée une question essentielle: "Si je suis retenue, est-ce que je suis capable d’aller jusqu’au bout?". La réponse a été oui. Et ça tombe bien.

Retenue dans un premier groupe de 1.350 sélectionnés sur dossier, elle a réussi l’étape des tests psychométriques en Allemagne, puis celle des tests psychologiques, où il ne restait que 400 candidats, "par exemple pour vérifier que l’on est capable de vivre loin des siens, avec des mises en situation".

Les cent derniers encore en lice ont ensuite subi une batterie de tests médicaux car la vie en orbite peut être contre-indiquée, sans oublier les facteurs psychologiques. Mais, là encore, Anthéa s’était préparée, notamment "à rester calme, et j’ai plutôt un bon souvenir de cette étape".

Réduite à cinquante membres, la cohorte d’astronautes potentiels a alors rencontré le jury de l’Esa, pour une ultime mise à l’épreuve de sa motivation… "Je leur ai expliqué que cela ne m’intéresserait pas d’aller dans l’espace en touriste, comme cela s’entend déjà parfois… Ce qu’on fait dans l’espace, pour moi, est positif, dans la mesure où cela aura des retombées pour l’humanité tout entière!" C’était en septembre dernier.

Membre de la réserve des astronautes