Ecouter les jeunes

Parmi les associations choisies par le marcheur au grand cœur, il y a donc Jeune J’écoute, créée en 1981 sous la présidence d’honneur de la princesse Caroline.

"On reçoit et on soutient les jeunes en difficulté qui ont moins de 26 ans, qui résident, travaillent ou sont scolarisés à Monaco, ainsi que leurs familles. La plupart d’entre eux présentent des troubles du comportement et d’apprentissage", résume le président, Claude Boisson. Jusqu’en 1987, le moyen d’action choisi était l’écoute téléphonique puis celui-ci a évolué vers l’accueil dans un local, dont le dernier, situé au 4 bis Terrasses de Fontvieille, a été inauguré en 2014.

"Des éducateurs, un psychologue et d’autres intervenants les accueillent dans le plus strict anonymat", insiste Claude Boisson. Il est question d’aide scolaire, de soutien éducatif et d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle, mais aussi de sorties et séjours en groupe.

Avec une approche aussi bien éducative que thérapeutique, les membres de l’association ont un objectif commun : donner à chaque jeune accueilli des repères et un cadre structurant, tout en favorisant son bien-être et son adaptation dans la société.