À 20 ans, Jillian ouvre la seule boutique d’artisan-fleuriste de la vallée de la Roya

Jillian Moro a lancé son petit commerce d’artisan fleuriste à Tende; mais pas tout seul. Il est épaulé par ses parents Élody et Julien Barberot, qui n’ont pas hésité à se lancer dans cette belle aventure familiale. Élody et Julien se sont attelés à la tâche, avec leur fils, pour rénover la petite boutique située au 11, avenue du 16-Septembre 1947.

Des couleurs pastel, sobres, apaisantes et chatoyantes ont été choisies pour mettre en valeur la beauté des plantes et des fleurs proposées à la vente.

"Je voulais retrouver mes racines"

"Cette boutique, c’est une consécration pour moi, explique Jillian. Je suis très reconnaissant à mes parents de m’avoir motivé et aidé à m’installer".

Car pour Jillian, les fleurs et la composition, c’est une passion. "J’ai eu le coup de foudre lors de mon stage en classe de 3e. Ça a été la révélation et je me suis tout de suite plu dans les études que j’ai faites au lycée Escoffier à Cagnes et à la Faculté des Métiers à Cannes".

Fraîchement diplômé d’un CAP et d’un BP après 4 années d’études sur le littoral, Jillian s’est donc installé à Tende. Mais pourquoi à Tende? "Parce que je voulais retrouver mes racines. Et ici, on tisse des liens plus facilement avec les clients", explique-t-il.

"Ce qui me plaît, c’est la création, poursuit-il, et j’ai choisi le circuit le plus court possible pour l’approvisionnement, en prenant des fournisseurs à proximité, à Hyères et à Nice. La livraison est plus rapide, les fleurs souffrent moins et on reste sur des produits français".

Jillian répond aux demandes des professionnels qui veulent fleurir leurs commerces. Les CHU, les EHPAD et les particuliers, pour tout ce qui concerne les événements de la vie, remplissent déjà son carnet de commandes.

Le seul artisan fleuriste de la vallée

La demande est forte puisqu’il est le seul artisan fleuriste de la vallée jusqu’à Menton. Il pense aussi à se diversifier, à petite échelle, en offrant à la vente des produits animaliers, des graines, des plants, des arbustes ainsi que du petit outillage.

"Je suis très heureux de travailler avec mes parents. Nous partageons ainsi des idées, et ils me conseillent. Ils me font entièrement confiance et me laissent être l’acteur principal, ce qui est très appréciable".

Tout est prêt pour Noël. Les sapins, en pot pour pouvoir être replantés, seront disponibles, sur commande uniquement, car l’espace de stockage est limité. Jillian est un homme heureux, bien entouré. Ses 20 ans lui donnent l’envie de réussir, de s’investir et de créer une entreprise pérenne et "florissante".

La confiance de ses parents a été un élément fondateur qu’il est déterminé à ne pas décevoir.

La boutique, Tenda Sciùu (fleur de Tende en tendasque), est portée par une belle aventure familiale dont Jillian est, incontestablement, la clé de voûte.

Savoir + Contact: 06.75.88.74.40. jts.fleuriste06430@gmail.com