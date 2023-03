À 16 ans, Stella Almondo devient la première Monégasque de l'histoire à intégrer le Conservatoire de Paris

Ludwig Van Beethoven aurait sans aucun doute été émerveillé par son oreille, sa ténacité et son talent. Fier également de la savoir en train d’interpréter sa Sonate au Clair de Lune. À 16 ans, Stella Almondo suscite naturellement l’admiration. C’est son parcours hors normes de musicienne qui veut cela. À peine a-t-elle intégré son premier conservatoire de musique, à Nice il y a six ans, que la jeune fille décroche déjà le Graal, l’admission au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP). Le rêve de tout musicien et pianiste qui se respectent, et pourtant quasi inaccessible, même pour les plus grands.

Face à 200 candidats en lice

Sur les 200 candidats sélectionnés dans le monde entier pour participer aux épreuves, 34 ont été retenus pour n’en garder que neuf. Parmi eux, Stella Almondo qui devient ainsi la première Monégasque de l’histoire à intégrer ce prestigieux établissement français, après avoir réussi l’un des concours les plus exigeants et difficiles du milieu de la musique. "Elle est même parvenue à être reçue à l’unanimité, c’est une grande fierté pour Stella et sa famille", confiait ce mardi après-midi, au téléphone, la maman de Stella Almondo qui venait d’apprendre cette mention.

Il s’agit d’un nouveau départ pour la jeune pianiste, soutenue depuis deux ans et demi par Isabelle Bonnal, commissaire général de la Direction de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports.

Stella Almondo qui a été "reçue à l'unanimité" au conservatoire de Paris n'a commencé à jouer au piano qu'à ses 10 ans. Photo Société des Bains de Mer.

Une nouvelle vie dès septembre

En septembre, elle commencera ses études supérieures avec le CNSMDP où elle espère suivre la classe de Marie-Josèphe Jude. Elle quittera le nid familial "pour (s)’ouvrir sur de nouveaux horizons" et souhaite revenir aussi souvent que possible dans son pays. "Ce sera une nouvelle étape avec de nouvelles motivations. Au-delà de l’amour de la musique qui m’anime, j’ai aussi un amour de la scène et j’espère vraiment pouvoir revenir donner des concerts à Monaco."

Rien n’aurait pu prédestiner Stella Almondo à monter si haut, si loin, si vite. Car ce n’est que sur le tard que la jeune fille s’est mise à lire une partition. La jeune Monégasque n’a en effet joué au piano qu’à l’oreille, jusqu’à ses dix ans. "Et ce n’est qu’à cet âge que Stella découvre le solfège. Grâce à une très belle rencontre qui nous emmène jusqu’au conservatoire de Nice", glisse sa maman, Nathalie Bijou.

Le fruit d’un travail intense

"Pour décrocher l’admission au Conservatoire, ce fut six mois de préparation intense au cours desquels, tous les matins, je me levais avec cette réussite comme objectif. J’ai beaucoup travaillé. Et j’ai suivi une très belle préparation grâce à mes professeurs Igor Lazko de la Schola Cantorum à Paris et Stephano Thomopoulos du Conservatoire de Nice. Sans eux, je n’y serai pas parvenue. Je leur dois tout", sourit la jeune fille.

Avant d’intégrer le conservatoire à Paris en septembre, la musicienne passera en outre son été en tournée, à donner des concerts en Suède, Pologne et Croatie.

Actuellement en classe de première, Stella suit en plus sa scolarité en correspondance. Ce qui demande rigueur, autonomie et organisation. Mais également une grande capacité du travail.

Grande sensible, Stella aime aussi se laisser porter par ses émotions. Des émotions qu’elle traduit souvent sur son piano avec lequel elle rêve en jouant. Et quand elle ne joue pas, ce qui lui arrive parfois, Stella lit, les classiques romantiques. Elle s’intéresse même aux philosophes comme Nietzsche. Une manière de se préparer à une ultime épreuve avant sa grande rentrée, celle du bac de français en juin.

Stella, ici avec David Abicker de Radio Classique, sera également en concert à Menton le 25 mars à 16h à l’Hôtel Westminster et à Cannes à l’Hôtel Barrière Le Majestic le 2 avril. Photo Société des Bains de Mer.

Un concert rediffusé sur Radio Classique Samedi dernier, dans le cadre du lancement de la première saison de l’année 2023 de Monte-Carlo Société des Bains de Mer, sur le thème The Sea is Green, Stella Almondo donnait un récital... une semaine à peine après avoir passé le concours d’entrée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Stella Almondo avait notamment choisi d’interpréter Barcarolle de Gabriel Fauré, la sonate numéro 2 de Robert Schumann, l’étude numéro 5 opus 39 de Serge Rachmaninov ou encore la sonate pour piano numéro 4 opus 30 d’Alexandre Scriabine. Un moment magique pour Stella Almondo qui s’est produit sous la coupole Eiffel de l’hôtel L’Hermitage. « C’était un très grand moment partage, durant lequel le public était très à l’écoute, relate la jeune fille. Je me suis sentie très à l’aise et j’ai fait de très belles rencontres. » Ce récital, présenté par David Abiker, journaliste chroniqueur sur Radio Classique, a également été enregistré par la radio. Il sera rediffusé sur les ondes le vendredi 24 mars à 20 h 30. "C’est la première fois que j’enregistrais un concert. Cela m’a demandé une préparation particulière pour laquelle il faut avoir le souci du détail. Tout s’est très bien passé et les ingénieurs du son ont été très professionnels et prévenants." Cet enregistrement pourrait également aboutir à l’édition d’un CD. C’est en tout cas en projet et ce sera alors le premier CD de Stella Almondo.