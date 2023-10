À 16 ans, ce lycéen de Monaco fabrique ses propres fusées avec l'ambition d'envoyer des hommes sur Mars

C’est l’histoire d’une personne qui construit des fusées dans sa chambre. Voilà comment Alan Offer décrit en ses mots son aventure. Celle d’un gamin de 16 ans qui, en 2019, lors de la conférence Above and Beyond à Monaco, a rencontré Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. "C’est là que j’ai réalisé que c’était ce que je voulais faire", se souvient le principal intéressé. Ce qu’il veut faire, c’est fabriquer des fusées de ses propres mains avant, un jour, de construire des engins qui pourront envoyer l’Homme sur Mars.

Autodidacte, il s’est d’abord formé à la théorie grâce à Internet. "Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui rendent tout cela possible. Pendant le confinement, je me suis acheté du matériel et je n’ai fait que ça." Progressivement, le novice en la matière a fait ses gammes et repoussé ses limites. "C’est une expérience. J’ai appris en faisant, en touchant, en commettant des erreurs. Il y a des fusées que je n’ai quasiment pas réussi à faire décoller. Ça m’a donné de la motivation."

Le bureau d’Alan chez ses parents Photo DR.

À la maison, des fusées à la place des devoirs

Parallèlement, il y a ce projet réalisé dans le cadre de ses études au lycée FANB qui ne l’avait pas totalement rassasié. "J’ai voulu aller plus haut alors j’ai créé IMF [International Motion Fédération, un club qu’il souhaite plus tard transformer en entreprise, NDLR] en juin 2022 avec les connaissances que j’avais acquises."

Depuis, Alan travaille dans son coin à l’aide d’une imprimante 3D et d’un atelier rempli d’outils et de machines que son grand-père lui prête. Il est également épaulé par son père qui a fait des études d’ingénieur. Ainsi, le résident monégasque a déjà créé plusieurs prototypes en quelques années seulement, toujours plus développés les uns que les autres. Et ce, en dépit de son statut d’élève. "Il ne faut pas le dire à mes professeurs mais quand je rentre à la maison, je ne fais pas mes devoirs. Je fais mes fusées. [rires] J’étudie quand même! Mes parents sont totalement d’accords avec tout cela et ils me soutiennent et c’est très important pour moi."

Seul sur son propre stand dans le hall du Grimaldi Forum, à l’occasion de l’Elevate space Conférence, le lycéen cherche des sponsors et des fonds pour faire des fusées qui vont toujours plus haut. Son discours bien rodé, il expose fièrement ses travaux qu’il détaille avec passion. "Celle-ci, c’est Icarus. Elle est faite en carton. Je l’ai trouvée dans une déchetterie et je l’ai lancée il y a un an. Je regardais des tubes qui coûtaient très cher sur internet et je me suis dit "pourquoi pas faire une fusée à partir de cela?". [Il se retourne et en prend une autre, celle avec des marques violettes sur la photo]. Celle-ci est plus avancée, un peu plus lourde. Elle s’appelle Dedalus. On a aussi Hercules, qui est une fusée plus aboutie. Elle peut monter de 1.000 à 3.000 mètres d’altitude. Elle est faite d’un tube plus résistant avec de l’aluminium. Je l’ai fait avec une machine de mon grand-père. Je l’ai lancée une première fois le 8 octobre en Italie, à l’aérodrome de Molinella, et une deuxième fois ce samedi à Valensole dans les Alpes-de-Haute-Provence."

L’atelier de son grand-père où il dispose de plusieurs machines et outils Photo DR.

Des vols jusqu’à 6.000 m

Ce vol lui a permis de passer la certification Tripoli. Une organisation qui permet à ceux qui le souhaitent de lancer des fusées sur des sites de lancement réglementés dans le monde entier. Car non, il n’est pas possible de lancer n’importe quel objet n’importe où. Ainsi, Alan a obtenu la Level 2 certification qui lui permet de lancer des fusées jusqu’à 6.000 mètres d’altitude. Tout doucement, et à seulement 16 ans, le jeune homme gravit les échelons qui lui permettront peut-être un jour de réaliser son rêve: conquérir la planète rouge.

La fusée Hercules pendant son lancement. Photo DR.

Objectif Mars

Seul sur son stand rempli d’outils, le jeune homme semble droit dans ses bottes. Il ferait presque oublier son âge tant son discours semble réfléchi. "Mon objectif à long terme c’est d’envoyer des hommes sur Mars. Je pars de rien pour arriver à un but final. Comme je dis souvent, on ne peut pas conduire sa voiture de rêve comme première voiture."

Et quand on lui demande pourquoi Mars et pas la Lune, le jeune homme philosophe. "Une phrase du film Interstellar dit ‘‘l’Homme est né sur Terre mais il ne doit pas y mourir’’. Je pense que c’est la survie mais aussi la curiosité qui nous amène à Mars. C’est pour cela que nous sommes allés sur la Lune et ailleurs. La technologie actuelle ne permet pas aux humains de s’y rendre. Il faut de nouvelles technologies qui le permettent mais, à long terme, Mars pourrait être une base vivable pour l’humain."

Pour toucher son rêve du doigt, il souhaite intégrer dès l’année prochaine l’école polytechnique de Turin pour y suivre des études d’ingénieur en aérospatiale. Et, plus, tard, travailler sur des engins qui permettront d’envoyer l’Homme sur Mars.

D’ici là, le jeune homme donne une conférence ce mercredi auprès notamment d’élèves de la Principauté pour partager sa passion et déclencher des vocations. "Il y a beaucoup de passionnés à Monaco et ils ont juste besoin d’une étincelle pour avoir l’envie de faire."