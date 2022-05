A 104 ans, elle va participer à l’une des épreuves du semi-marathon de Nice

La 30e édition du semi-marathon international de Nice se tient ce dimanche sur la Promenade des Anglais, sur le thème des années 90. Parmi ses participantes, France, âgée de 104 ans, disputera pour la seconde fois l’épreuve de la Haribo Family Run, accompagnée de son arrière petit-fils Valentin, âgé de 4 ans» a annoncé ce jeudi l’association organisatrice de la manifestation Azur sport organisation.

Les paramètres d’inscription en ligne modifiés

"Quand nous avons inscrit ma grand-mère sur Internet, il fallait indiquer sa date de naissance. Mais on ne pouvait remonter que jusqu’à 1930. Or elle est née en 1918. Nous avons dû contacter les organisateurs pour qu’ils modifient les paramètres de leur site" détaille, amusée, Magali, la petite-fille de France Vidard.

La centenaire réside depuis peu dans une maison de retraite à l’est de Nice. Elle la quittera temporairement le temps d’une journée, pour disputer la Haribo Family run, épreuve réservée aux enfants et leur famille. Une course de 1,5km, pendant laquelle il est aussi possible de marcher, qui se déroulera à partir de 12h15 sur la Promenade des Anglais, face à l’hôtel Le Méridien.

"Il y a 3 ans elle avait déjà participé à cette épreuve avec Valentin, qui était tout bébé. Elle avait poussé sa poussette" se souvient Magali.

Quatre générations sur la ligne de départ

Dimanche, France sera à nouveau sur la ligne de départ, toujours avec son arrière petit-fils Valentin, mais aussi sa petite fille Magali, 41 ans, et sa fille Colette, 75 ans, soit quatre générations.

"Mon fils m’a dit: peut-être qu’elle ne va pas aller très très vite, je ne sais pas si je vais l’attendre. Mais je suis sûre qu’il l’attendra quand même pour passer la ligne d’arrivée avec elle" rapporte Magali qui dévoile quelques secrets de cette longévité: "Ma grand-mère a toujours été sportive. Elle pratiquait le basket, bien qu’elle mesure 1,50mètre, et a toujours eu une très bonne hygiène de vie".

"Je n’ai pas besoin de préparation"

"Cette fois, je vais essayer de ne pas arriver la dernière" se challenge France, jointe par téléphone depuis la chambre de son Ehpad. Modeste, la centenaire, autrefois "secrétaire, sténo, dactylo", assure "ne rien faire de spécial" pour garder une telle forme. "Je mange normalement. J’ai fait de la gym quand j’avais 15 ans, du basket, du vélo. Pendant le Carnaval, avec ma fille, on a fait 3 à 4km de marche sur la Promenade des Anglais. Pour moi ce n’est rien. Je n’ai pas besoin de préparation".