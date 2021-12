A 10 ans, le Fréjusien Arthur a donné de la voix dans l’émission N’oubliez pas les enfants sur France 2

Il vit sa vie en musique et chaque instant est pour lui l’occasion de fredonner. Avec sa doudoune rouge vif et son grand sourire, Arthur d’Onofrio-Choux n’a pas peur d’attirer les regards. Au contraire, il serait plutôt du genre expansif. Son truc à lui, c’est la scène, et plus particulièrement le chant. Une discipline que ce Fréjusien de 10 ans pratique depuis son plus jeune âge et pour laquelle il prend des cours particuliers depuis maintenant deux ans.

Fin novembre, c’est dans un studio de télévision de la plaine Saint-Denis, en région parisienne, que cet élève de l’école Ernest-Camail (à Saint-Raphaël) a pu démontrer son talent. Avec une poignée d’autres jeunes chanteurs âgés de 9 à 13 ans, il a participé au tournage de l’émission N’oubliez pas les enfants qui sera diffusée ce samedi, le 25 décembre, à partir de 21h05 sur France 2.

Un programme adapté de l’indémodable jeu N’oubliez pas les paroles présenté par Nagui, l’indétrônable animateur vedette de la chaîne publique. "Dans cette émission, il faut chanter plusieurs chansons, comme dans un battle", explique le jeune candidat qui garde jalousement le secret de l’issue du concours, afin de préserver le suspense... Et l’intérêt des téléspectateurs. "Avant de me lancer, j’avais un peu peur, se souvient-il. Mais Nagui m’a mis en confiance. Il est très taquin avec les participants".

Des goûts musicaux affirmés

Arthur ne rate rien de ce qui passe à la radio. Malgré son jeune âge, sa culture musicale est très développée. C’est ce qu’il faut pour participer à une émission basée sur la mémoire des textes des standards de la musique populaire. Et Arthur a un petit faible pour la variété à la française. Ses artistes préférés: Clara Luciani et Vianney.

La vidéo ci-dessous, tournée à Port-Fréjus, permet d’ailleurs d’écouter une démonstration a cappella d’Arthur sur une reprise d’un morceau de Clara Luciani intitulé Le Reste.