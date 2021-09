25 millions d'euros en jeu au Loto ce mercredi 8 septembre, une somme historique

25 millions d'euros et une participation à la sauvegarde du patrimoine français. Ce mercredi 8 septembre, le tirage du loto sera historique pour deux raison.

La première, sa cagnotte. Aucun gagnant ne s'étant distingué lors du tirage de ce lundi 6 septembre, ce sont donc pas moins de 25 millions d'euros qui seront remis en jeu.

La seconde: il participera au projet "Mission Patrimoine" pour la sauvegarde du patrimoine français. De quoi tenter de devenir multimillionnaire, tout en jouant pour la bonne cause.

Un record qui date de 2011

Si la cagnotte est telle, c'est que personne n'a trouvé la combinaison gagnante ce lundi 6 septembre. Résultat ? La cagnotte gagne un million d'euros supplémentaire et c'est le record de gains du Loto qui sera mis en jeu, ce mercredi. Jamais en France, les gains n'étaient monté aussi haut. Le précédent record date de 2011 et s'élevait à 24 millions.

Ce tirage du loto donc historique et comme nous vous le disions, pour la bonne cause: chaque grille achetée 2,20€ verra donc 54 centimes reversés à la Fondation du patrimoine pour restaurer des sites Français. Pour rappel, il est possible d’acheter son ticket pour ce tirage uniquement jusqu’à mercredi, 20H15.