10 belles histoires qui ont marqué l’année 2021 dans la région niçoise

Le dresseur garde le pied à l'étrier

L’athlète et sa star, Zo What, Hollandais de 16 ans et 610kg. (Photo C. C.).

"En douze heures, toute une vie était par terre." La tempête Alex a eu raison d’une partie de son centre équestre de 7 hectares à Lantosque, mais Alexandre Ayache, dresseur équestre de Nice, n’est pas du genre à capituler. Il s’accroche à ses rênes et garde le pied à l’étrier, car il veut partir aux Jeux olympiques de Tokyo, pour lesquels il s’est qualifié. "On a les chevaux, on est vice-champions de France: on a tout", déclare-t-il le 25 janvier dans Nice-Matin. Tout. Sauf les moyens de réparer. Il faut 600.000 euros! Et il faut faire vite, sinon, adieu les JO. L’athlète et son équipe ont déjà restauré une partie des équipements, mais ça ne suffit pas pour pouvoir entraîner les chevaux. Sauf que dans certaines histoires, on saute allègrement les obstacles. Et là, c’est le cas: le comité départemental d’équitation des Alpes-Maritimes et l’association Hervé Gourdel, aidant à la reconstruction des entreprises et des outils de travail, l’aident à se remettre en selle. La Fédération française d’équitation participe elle aussi en versant une somme. Une cagnotte Leetchi est lancée. Le rêve peut repartir au galop. En juillet, Alexandre participe aux JO avec Zo What, un magnifique Hollandais de 16 ans. Sans gagner de médaille, certes, mais il avait gagné bien avant… Photos colées? C'est géant!

Chaque mois, cette porte de garage devient le support de nouveaux clichés. (Photo Dylan Meiffret).

L’art en partage au tournant d’un virage. Suscitant arrêts, demi-tours, coups d’avertisseurs sonores. Depuis plusieurs années, un photographe expose ses clichés sur la route entre Vence et Saint-Jeannet. Une idée originale qui trouve sa place dans nos colonnes le 30 novembre. Ancien photographe publicitaire, Thierry Choquard valorise cette courbe en utilisant ses clichés imprimés au format XXL. Des collages adaptés aux dimensions de la porte pour donner un coup de fraîcheur et de bonheur à cette portion de la route. L’artiste pioche tous les mois dans sa réserve personnelle ou cherche des idées neuves au gré de ses envies ou de ses humeurs. Certains y voient des messages, d’autres pas. En tout cas, cette manière d’exposer a permis au photographe de nouer des contacts avec des automobilistes conquis par le procédé. Et qui ont embrayé sur le partage… Le musée de la Vésubie va renaître

Le musée meurtri par Alex, va renaître d’ici quelques mois. (Photo Dylan Meiffret).

Le musée d’histoire locale de Saint-Martin-Vésubie, détruit par la tempête Alex, sera reconstruit. Fondé dans l’ancienne usine électrique par l’association Amont en 1981, il a payé un lourd tribut à la tempête Alex puisqu’il avait été ravagé ou emporté en grande partie. En outre, il avait perdu toute sa collection d’objets. En mai, l’État donne son aval pour que le bâtiment appartenant à la mairie soit reconstruit au même endroit. Un chantier qui pourrait démarrer au printemps 2022. Un projet est dans les tuyaux: redonner naissance au fondateur de l’usine électrique, Joseph Mottet, l’arrière-grand-père du maire actuel, Ivan Mottet. Tout au moins, à un avatar: Joseph Mottet reconstitué en trois dimensions grâce à des images d’archives, racontant l’histoire de l’usine. C’est tout de même lui qui a installé l’électricité au village. L’autre bonne nouvelle, apprise quelques jours plus tard: Jean-Pierre Puons, habitant de Berre-les-Alpes, a décidé de faire don de l’intégralité de son musée privé paysan. Soit plus de 500 objets amassés au fil des ans: matériel agricole et outils de forge datant parfois du XVIIIe siècle. Le président de l’association Amont, Éric Gilli, n’a pas caché sa joie de récupérer ces objets précieux: "On va les mettre en valeur et les faire vivre à nouveau…" La leçon de vie de Franck

Ça roule pour Franck, dans la bonne humeur et la joie de vivre. (Photo D. M.).

Barman en fauteuil roulant. Si c’est possible! C’est à Nice que ça se passe. À la Villa d’Isa, quartier de la Libération. L’histoire de Franck commence mal, mais elle évolue vers la lumière. Cet homme au regard clair et solaire a été victime d’un très grave accident de deux-roues. Avant, il était directeur d’hôtel à Monaco. Brutalement, il se retrouve en situation de handicap. Un déménagement, une séparation, une déprime, le confinement en rajoutent une couche pour Franck, qui reste quatre ans sans travailler. Un jour, il décide de sortir. Il fait la connaissance de Bernard, gérant du bar. Ils discutent. Deviennent potes. Et puis l’idée… "Et si je m’occupais des cocktails?" Le patron dit banco. Et voilà comment Franck est devenu roi des cocktails en fauteuil roulant. Et comment, de 19 à 23 heures, comme cet été, les clients viennent boire, danser, s’amuser dans une ambiance authentique. "Les gens sont vrais et ça fait du bien." L'ADN réunit deux cousines

Anne-Marie, née à Nice, passionnée de généalogie. (DR).

Des retrouvailles. Grâce à l’ADN qui a permis à une Niçoise expatriée aux États-Unis de retrouver sa cousine américaine. Anne-Marie Murat est née à Nice il y a soixante-seize ans. Elle a épousé un Américain et a quitté la France à 23 ans pour vivre dans l’Illinois, près de Chicago. Anne-Marie est restée en contact avec une amie de Nice, membre comme elle, de l’Association de généalogie des Alpes-Maritimes. Ce qui lui donne l’idée de mener l’enquête sur sa famille. Puis de pousser plus loin le bouchon de l’investigation sur les recherches ADN, que les États-Unis pratiquent à l’inverse de la France, interdisant le procédé. Grosse surprise pour Anne-Marie: son ADN matche avec celui d’une Californienne, dont la famille est de… Nice! Les deux sont cousines au 5e rang. Avec des ancêtres communes de Falicon. Le monde est petit… Jacky-Mireille hors d'eau

Flambant neuf,a retrouvé le port du Cros-de-Cagnes. (Photo A. D.).

Le 15 septembre, la barquette Jacky-Mireille rejoint le quai du patrimoine au Cros-de-Cagnes. Toute belle blanche avec des liserés rouges. Heureux épilogue pour l’emblématique embarcation, désormais pimpante et prête à reconquérir les flots méditerranéens. En 1954, ce bateau en bois, principalement d’acajou, long de 9mètres, est construit à Marseille par un pêcheur, Pierrot Vottero. Les deux vont vivre ensemble quarante-deux ans. Et puis, changement de propriétaire. L’entretien du bateau coûte du temps et de l’argent. Celui qui le possède, préfère le délaisser. Le président de l’association cagnoise Aventure pluriel, œuvrant pour la sauvegarde du patrimoine maritime, rencontre Pierrot qui se démène pour conserver son ancien bateau. En 2015, l’association rachète le Jacky-Mireille qui se refait une beauté durant quatre ans au chantier cagnois de la Campanette. Montant global de l’opération: 67.000 euros, financés par la fondation du Patrimoine, la Région, la Ville de Cagnes-sur-Mer, la Métropole et le Département. Nouvelle destination de la barquette: grossir les rangs des bateaux collectifs mis à la disposition des adhérents d’Aventure pluriel au port du Cros ainsi qu’à des associations protectrices de l’environnement et du patrimoine. Beuil, le village qui a sauvé des Juifs

Etre 1943 et 1944, une centaine de Juifs ont été cachés à l’hôtel du Cians ou à l’Edelweiss. (DR).

Entre les étés de 1943 et 1944, une centaine de Juifs, traqués à Nice par la Gestapo, ont été sauvés en passant par Beuil. Et Beuil l’ignorait… Le 14 novembre 2021, la commune du Cians, a adhéré officiellement au réseau "Villes et villages de Justes de France", encadré par Ya Vachem, institution en charge de la transmission de la mémoire de la Shoah. Une adhésion qui intervient après l’enquête d’un habitant, Michel Rémy, professeur d’anglais à la retraite, installé à Beuil depuis dix ans. En organisant une exposition pour le 70e anniversaire de la Résistance en 2014, il découvre un autre volet de l’histoire locale: des témoignages de familles qui avaient caché des Juifs. Michel Rémy retrouve des familles de l’époque et des personnes sauvées. En creusant, il finit par estimer qu’une centaine de Juifs ont été cachés à l’hôtel du Cians, appartenant à Sébastien di Carlo, "résistant de la première heure". Ou à l’Edelweiss, géré par un autre résistant, Henri Féraud. De son côté, l’abbé Olive avait aménagé une cache dans l’église. Quant aux granges d’estives, certaines ont également servi de refuges. Beuil, petit bourg aux grandes valeurs… Le retour du docteur à Puget-Théniers

Amel Khader ramène la santé dans les vallées. (Photo Camille Boillereau).

En avril, les habitants de Puget-Théniers respirent: un docteur est de retour dans leur commune. Depuis deux ans, les Pugétois, sans praticien, devaient aller se faire soigner à Nice ou Saint-Martin-du-Var. Le nouveau médecin généraliste, venant du Mans (Sarthe), est une femme. Elle s’appelle Amel Khader et reçoit dans un cabinet situé au sein de l’hôpital de Puget. Lorsqu’elle n’est pas à son cabinet, la jeune femme se partage entre l’Ehpad et le foyer médicalisé de la commune. Diplômée de la faculté d’Angers (Maine-et-Loire), Amel Khader a exercé dans plusieurs villes du sud de la France, notamment à Toulon et à Touët-sur-Var où elle a effectué un remplacement. Après une pénurie de docteurs, due notamment aux départs en retraite, la santé fait donc son come-back au cœur de la vallée du Var. Pour le plus grand bonheur de la population. Naissance en pleine rue

Leandro dans les bras de Lauriana et Anthony. (DR).

Le 30 mai, à 23h10, Leandro pousse son premier cri dans la rue! Sa maman, Lauriana Parra, vient d’accoucher de son deuxième enfant à Nice, sur la promenade des Anglais, à une centaine de mètres de la maternité de l’hôpital Lenval, où elle se dirigeait, après avoir ressenti de violentes contractions chez elle à Peillon. Les choses se sont précipitées, au point qu’une infirmière, alertée, a escaladé une grille et a voulu faire asseoir la jeune femme, qui a donné le jour à son fils, debout, aidée du papa, Anthony. Pour protéger le nourrisson de 2kg, du froid subi lors de cet accouchement nocturne en plein air, celui-ci passe sa première nuit en couveuse. Un petit bébé, mais doté d’une solide santé. Un beau cadeau pour Lauriana en ce jour de fête des mères, mais aussi de son anniversaire. Un héritage inattendu