"Montrer aux gens qu’on peut faire de grandes choses": parti de Nice, ce Spider-Man azuréen veut rejoindre la Bretagne à vélo pour sensibiliser sur la maladie

Ce n’est pas tous les jours que Spider-Man traverse la France. Encore moins à vélo. Ce dimanche matin, le Niçois Geoffrey Toby s’est pourtant élancé depuis la promenade des Anglais pour mettre le cap sur la Bretagne. Sur deux roues, donc, pour sensibiliser le maximum de monde à la mucoviscidose, une maladie dont il est atteint.

Connu depuis quelques années sous le pseudonyme Rey Flex, l’homme de 25 ans multiplie les projets dans la tenue du super-héros. Cette (longue) balade à vélo semble être le plus marquant. "Avec mon frère (Fabien) on veut faire évoluer la cagnotte ouverte pour récolter des dons en faveur des enfants atteints de la mucoviscidose [1]. On voulait faire des paliers: à 100 euros on devait réaliser une vidéo, à 1.000 euros sauter en parachute… et à 1.500 euros, on s’était engagé à faire 1.500km à vélo. Ça a été atteint, on a explosé la cagnotte!"

Cap sur un phare dans le Finistère

Geoffrey a même monté sa propre association, spider-muco, pour structurer les choses. "L’idée, ce sera d’aller dans les hôpitaux distribuer les dons sous forme de cadeaux."

Mais en attendant, l’heure est au périple. Avec un départ donné dans la touffeur, ce dimanche, peu après 11 heures.

Atteint de mucoviscidose, le niçois Geoffrey Toby (connu sous le pseudonyme Rey Flex) va relier Nice à la Bretagne en vélo pour sensibiliser sur la maladie (1500km). Déguisé en spider-man, il est parti ce matin de la Promenade des Anglais avec son frère. Arrivée le 9 septembre. pic.twitter.com/nYkm5WScyJ — Nice-Matin Nice Métropole (@NMNiceMetropole) August 20, 2023

"On est une dizaine pour le départ et après, il n’y aura plus que mon frère et moi. On sera rejoint par d’autres personnes sur certaines étapes. Il y a un peu de feeling, tout n’est pas bouclé mais des mairies et des campings nous accueillent, on a aussi réservé des nuits d’hôtel…" Le duo va d’abord longer le littoral, avant de remonter vers Bordeaux et de mettre le cap sur le phare du Petit-Minou (Finistère). "C’est un lieu trouvé par mon père, il est décédé entre-temps donc je vais lui rendre hommage en allant là-bas. Je serai en Spider-Man tout le long. Le but, c’est de traverser la France entière pour montrer aux gens qu’on peut faire de grandes choses." Si le grand frère avalera les kilomètres sur un vélo électrique, le cadet fera tout à la force des cuisses. Sans grande expérience. "Je ne me suis pas spécialement entraîné, c’est un test. On verra si je réussirai à aller jusqu’au bout avec la mucoviscidose. Je fais du MMA, je m’entraîne assez souvent mais le vélo c’est nouveau, ce n’est pas la même gestion."

[1] Le lien de la cagnotte: http://bit.ly/3P3iNdx

