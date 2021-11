Riad Sattouf raconte les dessous de sa dernière BD sur l'acteur Vincent Lacoste

Les grandes rencontres et les beaux parcours tiennent parfois à peu de choses. Si le premier comédien repéré par Riad Sattouf pour tenir le rôle principal dans Les Beaux Gosses, son premier film en tant que réalisateur, n’avait pas été aussi imbuvable avec l’équipe de tournage, Vincent Lacoste n’aurait sans doute jamais fait carrière au cinéma.

Le gamin, qui ne jurait alors que par Scarface et 50 Cent, a fini par taper dans l’œil de Sattouf après un casting sauvage. "C’était un ado vraiment normal, qui n’avait vraiment aucune envie d’être acteur", nous explique l’auteur de BD au téléphone.

Avec Les Beaux Gosses, le tandem démarrera sur les chapeaux de roues. Présenté à la Quinzaine de réalisateurs, le film offrira un César de la meilleure première œuvre à Riad Sattouf et une nomination dans la catégorie "meilleur espoir masculin" à Vincent Lacoste, en 2010.

Aujourd’hui, les deux hommes sont devenus très proches. Et c’est avec gourmandise que le dessinateur a demandé au comédien en pleine ascension de plonger dans ses souvenirs. Cela donne Le Jeune Acteur, une série BD émouvante et drôle, dont le premier tome vient de paraître aux Livres du futur, la maison d’édition fraîchement créée par Riad Sattouf.

Contrairement aux Cahiers d’Esther ou à L’Arabe du futur, vous mêlez plusieurs points de vue pour la narration...

Oui, je voulais avoir à la fois ma voix et celle de Vincent, pour alterner entre mon regard sur ce jeune qui se transforme en acteur, et le regard de ce jeune sur cet univers dans lequel il est projeté. ça me plaît aussi de raconter des histoires qu’ont les autres sur moi. Parce que la façon dont on se voit n’est pas toujours celle dont les autres nous voient.

Vincent Lacoste vous avait d’abord pris pour "l’assistant gay à lunettes" du "vrai" Riad Sattouf...

Haha, oui! J’ai appris des choses quand on a commencé à faire le livre... J’ai écrit une première version dans laquelle j’essayais de me remémorer des souvenirs avec lui. Je lui ai fait lire ce premier jet, il m’a fait plein de commentaires. Il m’a fait changer certaines choses, par ce que je m’étais trompé au niveau de la chronologie, etc. Il a rajouté des choses que je ne savais pas ou que j’avais oubliées. En tout cas, je trouve que la bande dessinée est le moyen d’expression le plus puissant pour parler de la mémoire.

Cette BD, c’est un éclairage sur deux trajectoires inattendues?

Je suis toujours très intéressé à l’idée de raconter des histoires qui montrent que les prédestinées n’existent pas. On n’a pas besoin de venir d’un milieu culturel pour travailler dans la culture, être artiste. La passion, uniquement, nous transporte et peut nous faire changer. Raconter comme un ado lambda est devenu l’un des acteurs les plus demandés, je trouve ça très rigolo. Il y a un côté un peu surnaturel, un peu magique.

La question de la célébrité vous intéressait beaucoup?

Oui, sociologiquement, c’est intéressant d’observer comment la réalité change, comment se comportent les gens quand vous devenez célèbre. Comment des privilèges ou des devoirs apparaissent, aussi. On va raconter un peu ça dans la suite. Enfin surtout comment on fait pour ne pas perdre la tête quand on tourne avec Depardieu ou Deneuve. [...] L’autre jour au cinéma, j’ai vu la bande-annonce d’Illusions perdues [de Xavier Giannoli, actuellement en salles, ndlr] passer. On voyait Vincent en pleine tirade avec sa chemise et ses rouflaquettes. C’était assez vertigineux de me souvenir de la première fois où il est entré dans cette salle de casting. J’avais eu l’impression qu’un de mes dessins me rendait visite.