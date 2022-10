L'origine de Motörhead, "groupe le plus bruyant du monde", dans une BD très réussie

Les trois protagonistes de cette histoire sont morts. Un roman graphique a la bonne idée de les ressusciter pour entrevoir les coulisses d’une ascension liée principalement à la personnalité hors normes d’un rockeur anglais, Ian Fraser Kilmister dit Lemmy Kilmister.

Le pitch

Les premières années du "groupe le plus bruyant du monde", jusqu’à l’album considéré comme leur indéboulonnable classique, Ace Of Spades.

L’avis

Le format carré, façon "pochette 33 tours", de l’album met directement dans l’ambiance. Un choix judicieux qui renvoie aux manipulations de bons vieux vinyles comme Overkill, Bomber et bien entendu le désormais très élimé (à force d’écoutes) Ace Of Spades.

Deuxième bon point, un avant-propos signé du "Metal God" himself, Rob Halford. "Tout ce qui concerne Motörhead dépasse la réalité: le volume, les lumières, les décors et, avant tout, les musiciens. (...) Certes, c’est la musique qui fait le groupe, mais ce sont aussi ses histoires et ses anecdotes qui font de Motörhead une formation de légende", évalue justement la voix de Judas Priest, jadis proche de Lemmy.

Enfin, chapeau (clouté) aux auteurs qui ont eu le bon goût de mettre en scène le colosse à rouflaquettes comme narrateur de sa propre épopée. Lemmy détaille avec le recul ses premières années à travailler dans une école d’équitation pour se faire "un peu de blé" avant de nourrir une obsession pour les filles et le... rock’n’roll.

Schéma classique qui le voit débouler dans un premier groupe nommé The Rockin’ Vickers. Très vite l’animal rallie Londres et devient roadie de Jimi Hendrix. Là, se produit la rencontre avec le claviériste d’Hawkwind, Dikmik, qui le fait entrer dans son groupe comme bassiste.

Le groupe de Space Rock cartonne, Lemmy s’y révèle en enregistrant Silver Machine, mais surcarbure au speed et finit par se faire virer. La légende veut qu’il se soit vengé en allant forniquer avec chacune des copines des musiciens d’Hawkwind alors en tournée!

L’histoire de Motörhead peut commencer. L’affaire prend son tournant "historique" lorsque le gang se stabilise autour des "gueules d’atmosphères", Phil "Philthy" Animal Taylor aux fûts et Fast Eddie Clarke à la six cordes. La formation mythique du groupe que jamais les autres moutures (à part celle avec le brillant mais mal aimé, Brian Roberston) ne parviendront, hélas, à égaler...

La BD relate dans un découpage ultra-dynamique les répétitions, doutes, sessions studios, signatures de contrat, bagarres internes, etc., des premières années. Lorsque la machine s’élance, prête à tout ravager sur son passage.

Les scénaristes ne saturent jamais les pages de dialogues pour privilégier l‘action qui colle à la peau du groupe. Le procédé rend la lecture aussi rapide que l’écoute de leur premier album (une trentaine de minutes), ponctuée bien évidemment de pauses pour aller vérifier de-ci de-là quelques éléments biographiques sur tel ou tel personnage annexe qui croise le chemin de notre power trio. Exploit: il marque au fer rouge depuis 1977 la scène rock, en réunissant punk et métall sous son emblème casqué.

Le bonus

Quarante ans après sa sortie originale, voici qu’Iron Fist revient dans les bacs dans de nouvelles éditions deluxe signées BMG. Exhumé d’antiques VHS numérisées et visible sur YouTube, ressort simultanément le court-métrage bande-annonce de l’album, réalisé par Nick Mead dans une forêt du Hertfordshire.

On y retrouve le trio accoutré version Cavaliers de l’apocalypse nourri à la vodka, brandissant des glaives et portant le célèbre casque à cornes doublé du fameux poing d’acier qui figure en pochette. Cette parodie aux allures de film de série Z vaut surtout pour la démo instrumentale inédite, Ripsaw Teardown, qui l’accompagne.

>> Motörhead, la naissance du groupe le plus bruyant du monde, par Calcano, Irwin, Riera, Belandria et Mansilla, Huginn & Muninn/Dargaud, 144 p., 21,95 euros.