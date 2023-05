Le 10e tome du manga monégasque "Blitz" bientôt dans les bacs

Grande nouvelle pour la communauté qui vibre au gré des aventures de Tom, Harmony ou encore Karl. Le créateur et scénariste du manga made in Monaco, Cédric Biscay, tient la bonne cadence : le dixième tome de la série Blitz est achevé et sortira en librairie le 8 juin.

En dédicace à la FNAC

Ce nouveau tome peut être considéré comme la fin du premier arc narratif de la série. Les héros arrivent au bout de leur parcours initiatique.

Ils ont grandi, pris en maturité, développé des compétences qu’ils vont pouvoir mettre en pratique à une échelle plus large en se confrontant au Monde.

Reste à savoir s’ils vont être désormais en mesure de se qualifier pour la phase finale du Monaco Chess Grand Prix, le grand tournoi d’échecs organisé au Casino de Monte-Carlo par la légende Garry Kasparov.

Comme à chaque nouvelle sortie, Cédric Biscay aime créer l’événement. Souvenez-vous pour le tome 9, ce dernier avait été présenté en exclusivité lors de l’événement pop culture MAGIC Monaco en février.

On se rappelle aussi de sa participation au Festival de Cannes en présence de Garry Kasparov ou encore à l’Exposition Universelle à Dubaï.

Pour la sortie du dixième tome, Cédric Biscay a, cette fois, choisi d’aller directement à la rencontre de son public.

Pour cela, il commencera tout naturellement sa tournée par la Principauté. Le samedi 10 juin, il propose une séance dédicaces à la FNAC. Cédric Biscay se rendra ensuite au salon Geek Unchained de Mulhouse le 17 juin où il tiendra aussi une conférence. Enfin, il se rendra à la FNAC de Bercy, à Paris, le 24 juin.

Blitz s’exporte en Italie

Ce n’est pas tout. L’aventure de Blitz s’exporte désormais en Italie et ce, dès le 2 juillet, avec une sortie d’un tome tous les deux mois pour rattraper la parution en France.

Les droits pour une adaptation italienne viennent en effet d’être signés entre Shibuya Productions et Piretti Editore, maison qui édite notamment le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry en Italie. Voici Blitz présent dans un pays de plus, après le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Suisse ou encore la Belgique.

La série voyage décidément bien. Très bien même.