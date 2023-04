Keanu Reeves se lance dans la BD ultra-violente... et ça fracasse tout

C’est fait! L’acteur Keanu Reeves se lance dans la bande-dessinée avec un nouveau personnage sanglantissime, déclinaison brutale de ses doubles vus dans Matrix et John Wick.

À ses côtés au scénario, un maître du genre, Matt Kindt. Quant au titre, certes graphique, mais qui donne le "torticolis" à la langue, il se prononce "Berzerkeur", déclinaison de l’expression "To go bersek" en anglais, c’est-à-dire "Devenir fou furieux".

Tout un programme ici respecté à la lettre!

Le pitch

La couverture de l’album co-signé Keanu qui était notamment venu à Cannes présenter A Scanner Darkly , film aux allures de BD animée, adapté de l’’oeuvre de Philip K. Dick.

Né il y a 80.000 ans des amours d’un Dieu "éclair" et de sa mère, Unute alias B., machine de guerre immortelle se charge de nos jours de toute la sale besogne pour le gouvernement américain.

Mais la quête du pourquoi de sa venue sur Terre et le désir de devenir, lui aussi, enfin mortel, le taraudent...

L’avis

Vous qui entrez dans ce monde ultra-violent, oubliez toute subtilité. Avec ce héros à la Frank Miller, Keanu Reeves et son frère d’arme fort expérimenté, Matt Kindt (Mind Mgmt, Folklords, Mister Mammoth, Super Spy...), tapent fort.

Trop fort? C’est à se demander, à force de corps déchiquetés et explosions de sang qui éclaboussent les pages magistralement colorisées par Bill Crabtree.

Les missions suicides se succèdent pour Unute. Elles sont mises en parallèle avec les origines du personnage, jadis "arme de destruction massive" au service des désirs de conquête du clan de son père.

Keanu Reeves ne cache pas ses influences et où il a pêché le côté massif, sombre et menaçant de son personnage dessiné.

"Dark Knight (Batman, Ndlr)! Frank Miller et Geof Darrow ont eu une grande influence sur moi quand j’étais plus jeune. Ils ont eu un impact incroyable, tant dans le dessin que dans la manière de raconter des histoires", indique le Canadien.

"Darrow a vraiment placé la barre très haut en matière de violence et d’action. On va choper cette barre et la casser en deux! (rires) Rien n’est interdit. C’est outrancier", ajoute Matt Kindt.

La part animale d’Unute au combat est effectivement sans limite dans ce premier volume (de trois) qui regroupe les épisodes un à quatre originellement publiés par Boom! Studios aux États-Unis.

Un côté gore extrême cultivé par Ron Garney qui peut souvent faire passer ce "Berzerkeur" pour un "Beurkzerker".

Unute/B. a beau se faire défigurer, perdre des membres ou même être réduit à une bouillie suintante au cours de ses affrontements sanguinaires, il finit toujours par se reconstituer. Immortalité oblige.

"Keanu voulait pousser B. bien au-delà de ce avec quoi j’étais à l’aise, le rendre profondément dérangeant... Je me suis dit... Oh mon Dieu. On peut faire ça? On peut vraiment représenter ça? Et avoir encore de l’affect pour le personnage?", s’interroge Matt Kindt qui confesse avoir "grandi avec Tintin".

Un "malaise" finalement cultivé par le duo. Au-delà de la "barbaque crue" le récit est "repêché" par les passages introspectifs qui voient notre colosse aux pieds d’argile se confier à une scientifique sur ses tourments de tueur millénaire au bout du rouleau.

C’est dans l’exploration de cette dualité, "le rapport entre nature et culture", comme le dit Keanu Reeves à propos du personnage qui a pris ses traits, que Brzrkr trouve son salut. Et laisse espérer autre chose qu’un basique comics en rouge et noir.

Brzrkr, Tome 1 par Keanu Reeves, Matt Kindt et Ron Garney, Delcourt, 144 p., 16,95 euros.