Disparition de Jean-Claude Mézières, cocréateur de la BD "Valérian et Laureline" à l'âge de 83 ans

Influence de nombreux auteurs à travers le monde, il avait une prédilection pour la science-fiction et a travaillé aussi dans l'illustration, la publicité, la photographie, le cinéma ou la télévision.

"C'est avec une immense tristesse que nous apprenons le décès de Jean-Claude Mézières, disparu dans la nuit du 23 janvier 2022 à l'âge de 83 ans", a indiqué Dargaud dans un communiqué.

"Le nom de Mézières est d'abord associé aux personnages de Valérian et Laureline dont il fut le cocréateur et qu'il dessina pendant plus de 50 ans aux côtés de son scénariste et ami de toujours, Pierre Christin", a souligné l'éditeur.

"Son exigence, son énergie, sa forte personnalité, sa bienveillance, sa simplicité, sa joie de vivre, sa curiosité, faisaient de lui un être précieux et profondément attachant", a-t-il commenté.