C'est la journée mondiale de Tintin, voilà tout ce que vous devez savoir sur le célèbre reporter

C’est d’ailleurs parce qu’il ne croyait pas en son dessin que Georges Remi choisit de signer ses aventures avec un pseudonyme, un faux nom que l’on prend pour ne pas être reconnu. Il prend l’initiale de son nom, R, et celle de son prénom, G et signe son travail Hergé. "Je pensais qu’un jour, peut-être, après avoir beaucoup travaillé, je deviendrai un bon dessinateur, qui pourrait alors signer avec son vrai nom", expliquera-t-il des années plus tard.

Nous sommes le 10 janvier 1929 en Belgique. Au sein de la rédaction du très sérieux journal Le Vingtième siècle, catholique et conservateur, Georges Remi se jette à l’eau. À 21 ans à peine, il est le rédacteur en chef du Petit vingtième, le supplément pour enfants publié une fois par semaine dans ce journal, et ce jour-là, il propose à ses jeunes lecteurs une toute nouvelle histoire en BD qu’il a lui-même inventée et dessinée: les aventures d’un journaliste qui part en reportage "au pays des Soviets", accompagné de son petit chien blanc. Son nom tient en six lettres: Tintin.

S’il n’a pas la célèbre houppette de Tintin, Totor partage avec le célèbre reporter le visage rond tout simple, avec deux points pour les yeux et une virgule pour le nez. Ce style très simple de dessin, dont Hergé est le plus célèbre représentant, aura même un nom: la ligne claire.

Tintin a au moins deux cousins qui lui ressemblent, de près ou de loin. "Avant lui, Hergé avait créé un petit personnage qui s’appelait Totor et qui ressemblait un peu à Tintin", explique Numa Sadoul, auteur de "Tintin et moi", l’interview la plus longue et la plus connue d’Hergé. Comme Georges Remi dans son enfance, Totor était un scout, c’est-à-dire un garçon membre d’une association de "scoutisme" qui a pour but la formation physique et morale des jeunes lors de voyages dans la nature, par exemple.

Le savais-tu? S’il a bien 94 années d’existence au compteur, Tintin est en fait… toujours un ado! "Dans les premiers albums, il a autour de 15 ans pour aller jusqu’à 17 – 18 ans lors de sa dernière aventure, chez les Picaros", explique l’auteur Patrick Mérand. "C’est paradoxal car il vivait seul et voyageait à travers le monde", ajoute Numa Sadoul. Tintin conduit aussi comme un adulte des voitures, des avions et même une fusée! "Même s’il ne tue jamais personne, il utilise également des armes à feu", souligne Patrick Mérand. Drôle d'ado que ce petit reporter...

Il y a aussi un peu de son auteur dans Tintin, ajoute Numa Sadoul: "Hergé disait que Tintin était un peu celui qu’il aurait aimé être et ça se comprend, car c’est un bon garçon qui a toutes les qualités." C’est d’ailleurs pour équilibrer son histoire que l’auteur a créé autour de son petit héros parfait des personnages au très fort caractère et bourrés de défauts, comme le très bougon et alcoolique capitaine Haddock ou les policiers maladroits Dupond et Dupont.

Pour Patrick Mérand, la force de Tintin, ce sont aussi ses voyages pour lesquels Hergé se documentait beaucoup et qui permettent aux lecteurs de découvrir d’autres cultures. "Dans Le Lotus bleu, il parle d’un vrai conflit qui opposait alors la Chine et le Japon; dans L’Oreille cassée, il prend comme support à son histoire de vrais trafics d’armes qui ont eu lieu en Amérique latine… Tintin parle du monde! ", détaille ce passionné.

"Hergé lui-même ne savait pas pourquoi Tintin plait aussi bien dans les pays d’Amérique du Sud qu’en Afrique ou au Groenland. Pour lui c’était incompréhensible, d’autant qu’il y a dans ses histoires beaucoup de particularités belges et françaises", raconte Numa Sadoul, qui a bien connu l’auteur. Lui a d’ailleurs sa petite idée sur la recette de ce succès international: "Les lecteurs ont su aimer tout ce qu’il y a de positif, de drôle, d’intelligent dans ces aventures et leurs personnages. Même le capitaine Haddock, gros rustre alcoolique au départ, devient un personnage bon au fil des albums".

"Mais les Chinois en achètent tout autant chaque année. C’est même l’un des pays du monde où Tintin est le plus connu depuis l’album Le Lotus bleu dont l’action se déroule en Chine", explique Patrick Mérand. Les aventures du reporter à la houppette ont été traduites dans plus de 80 langues et dialectes, comme le provençal ou le corse en France.

Même si ce chiffre peut donner le vertige, les albums de Tintin se sont bien vendus à plus de 250 millions d’exemplaires à travers le monde! En France, même si les chiffres diminuent au fil du temps, il s’en vend encore environ 1 million par an.

Mais comment Tintin a-t-il fait pour traverser les âges?

Patrick Mérand, l’un des deux spécialistes de Tintin, avait 10 ans quand il a découvert le petit reporter alors qu’il allait chez son marchand de journaux avec son petit frère… "Tous les jeudis matin, le jour où on n’allait pas à l’école à cette époque, on achetait le journal de Tintin où était publié ses aventures. Ce qui me plaisait et me plaît toujours aujourd'hui, c’est qu’on apprend plein de choses à partir de ces albums", lance celui qui en fait des livres thématiques, sur les costumes, les véhicules… et bientôt la faune et la flore.

Abonné à Kids-Matin, Raphaël nous racontait en 2019 que lui aussi aimait lire Tintin! "Parce que des fois il y a du suspense et que c’est pas mal. J’aime aussi sa qualité de détective, même s’il est un peu malchanceux", disait-il. Et même s’il sentait bien qu'il s'agissait de livres "anciens", "il y a des choses toujours modernes et ça me plaît quand même de replonger dans des vieilles choses".

Quant à savoir pourquoi ce héros-là traverse les âges, "c’est sans doute parce que tout le monde peut s’identifier à lui même si son succès reste quand même un peu mystérieux!", conclut Patrick Mérand.

Au fait, pour finir, Les aventures de Tintin auront-elles une suite?

"C’est lors de nos entretiens que Hergé a dit qu’il ne souhaitait pas que Tintin lui survive", explique Numa Sadoul. Son héros était si personnel que son inventeur ne voyait pas quelqu’un d’autre continuer son œuvre à sa place, comme c'est le cas pour d'autres bandes dessinées comme Astérix, par exemple. "Si on considère que Hergé a élevé la bande dessinée au rang d’art, on n’imaginerait pas qu’un artiste peintre puisse continuer le travail de Picasso, par exemple, après sa mort", ajoute Patrick Mérand.

De nos jours, tout de même, la maison d'édition des aventures de Tintin, Casterman, n'est pas exactement du même avis... Celle-ci aurait pour projet de publier "Tintin et le Thermozéro", une aventure que Hergé avait écrite de son vivant mais qu’il n’aimait pas du tout et avait fait le choix de ne pas montrer, ce qui met les héritiers de Hergé et de nombreux "tintinophiles" (fans de Tintin) très en colère…