BetClic Élite: avec une équipe quasi-identique à la saison passée, la Roca Team a de quoi faire trembler ses adversaires

Avant que la saison ne débute, Monaco est déjà un cas à part: la Roca Team a conservé 11 de ses 12 joueurs de la saison passée, ou plutôt 10, considérant le prêt de Makoundou à Buducnost. Une rareté et déjà un atout pour le champion de France, qui va démarrer le nouvel opus de BetClic Élite ce week-end à l’occasion de la première journée à Limoges.

Les quatre renforts étant tous internationaux (Cornelie, Jaiteh, Tarpey avec les Bleus, Walker avec les USA), cela donne une idée du potentiel de cette Roca Team 2023-24. Laquelle fera figure de grande favorite sur la scène hexagonale, talonnée par l’ASVEL, et va tenter de confirmer son exceptionnel parcours de la saison passée en Euroligue (3e place).

"Je n’aurais jamais imaginé être dans le même effectif que Kemba Walker un jour dans ma vie", a glissé ce mercredi le combattant John Brown, lors de la présentation de la Roca Team à Gaston-Médecin.

Toute la question, concernant l’ancienne superstar des Charlotte Hornets, est cependant de savoir s’il pourra retrouver l’intégralité (voire la majeure partie) de ses moyens. La faute à ce genou gauche qui le tracasse depuis presque trois saisons et qui l’a obligé à rester sur la touche durant la préparation (pour suivre un protocole spécifique).

"Encore plus loin"

On notera en même temps que dans l’attente de Walker (dont le retour au jeu est prévu courant octobre), la Roca Team sera loin d’être dépourvue à l’arrière, ayant conservé son quatuor de feu (James, Okobo, Loyd, Strazel).

"Il est très important d’avoir gardé notre ossature, confirme John Brown. On connaît nos points forts, nos lacunes, on sait comment communiquer dans les moments difficiles. On est sûrs de rester soudés. Le club a bâti une équipe qui va nous emmener encore plus loin". À la tête de sa Roca Team, Sasa Obradovic appuie sur la "nécessité" d’oublier les exploits de la saison passée: "C’est une autre aventure qui commence. Il faut avoir de nouveaux rêves".

Durant l’été, les rumeurs d’un départ de coach Sasa furent rapidement éteintes par le club du Rocher.

"Vous vous sépareriez, vous, de l’entraîneur qui a conduit à cette saison mémorable? Non, bien sûr. Notre volonté était de garder le socle de notre groupe, et la première pièce essentielle du socle, c’est notre coach Sasa Obradovic", a précisé ce mercredi le manager général de l’ASM, Oleksiy Yefimov, aux côtés du ministre d’État, Patrice Cellario.

"Au-delà de l’année historique (1er titre de champion, doublé coupe-championnat), notre principal accomplissement la saison passée est d’avoir touché le cœur des Monégasques, a ajouté Oleksiy Yefimov. L’incroyable ambiance lors du Game 5 face au Maccabi et les vibrations durant la finale face aux Mets nous ont rendus fiers".

Ainsi va ce club qui ne cesse de grandir. Le budget 2023/24 n’a pas été précisé ce mercredi, l’ASM attendant de connaître précisément les contours de la "luxury tax" (taxe sur les gros budgets) que la Ligue veut mettre en place.